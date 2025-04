Lago di Sartirana, da Regione 28 milioni di euro per tutelarlo e valorizzarlo

Gli interventi rientrano nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile “Lombardia Green”

“Passo importante per la protezione e la promozione di quest’area naturale”

LECCO – Stanziati da Regione Lombardia 28 milioni di euro per valorizzare il Lago di Sartirana, assegnati al Parco delle Groane.

“La Regione Lombardia ha approvato il piano di riparto dei fondi destinati agli Enti gestori delle Riserve Naturali stanziando 1.750.000 euro per supportare interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale e delle infrastrutture esistenti. Questo importante contributo a fondo perduto, destinato agli Enti gestori delle Riserve, mira a preservare il patrimonio naturale e infrastrutturale e sarà destinato a progetti che comprendono il recupero del patrimonio naturale, il miglioramento di centri visita e altre infrastrutture, contribuendo così alla salvaguardia della biodiversità regionale”, spiega Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Questi interventi rientrano nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, “Lombardia Green”, che punta a preservare la biodiversità e valorizzare il paesaggio naturale. I fondi saranno suddivisi tra gli Enti gestori delle Riserve Naturali su quattro categorie, con contributi che variano da 28.000 a 91.000 euro per Riserva.

“Uno stanziamento che rappresenta un passo importante per la protezione e la promozione di questa area naturale. La sua tutela non solo contribuirà alla biodiversità, ma offrirà anche a residenti e visitatori un’opportunità per godere della bellezza naturale di quest’area. Il provvedimento costituisce una testimonianza concreta dell’impegno di Regione Lombardia nella tutela dei suoi patrimoni naturali, rispondendo all’urgenza di preservare ecosistemi fragili e di promuovere iniziative che favoriscano una gestione attenta e consapevole del territorio. Ringrazio l’Assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazziper il suo continuo impegno in progetti che non solo valorizzano ma proteggono anche il nostro patrimonio naturale, garantendo un futuro più verde e sostenibile”, conclude Piazza.