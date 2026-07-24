Lago di Sartirana: ripristino del canneto, lavori previsti per novembre 2027

Soddisfazione a Cascina Butto per il contributo ricevuto da Regione Lombardia

La riqualificazione e il ripristino del canneto sono operazioni necessarie per la salvaguardia della riserva del lago di Sartirana

MERATE – Ripristinare parte del canneto attualmente “mangiato” dalla vegetazione arborea arbustiva e riqualificare le porzioni ancora esistenti. Sono gli obiettivi del progetto elaborato dal Parco del Curone finanziato con un importante contributo da parte di Regione Lombardia nell’ambito del bando Laghi.

L’intervento, i cui costi ammontano a 355mila euro, di cui 300mila euro coperti con il finanziamento regionale, si concentrerà nella zona nord ovest del bacino, dove sono ancora presenti aree di canneto di dimensioni discrete. Si lavorerà per la riqualificazione dell’esistente nella parte dove il canneto risulta ancora ad affaccio diretto al lago, con l’inizio di fenomeni di interramento e le prime colonizzazioni da parte di specie arboree e arbustive. Nella parte dove verde e rovi hanno già invaso l’area si procederà con la rimozione del materiale vegetale, l’asportazione del materiale e il ripristino del canneto.

Redatto dagli uffici di Cascina Butto su impulso della direttrice Mariella Nicastro, il progetto era stato approvato dal Consiglio di Gestione del Parco l’11 maggio 2026 e presentato al bando regionale ottenendo uno dei punteggi più alti dei 32 progetti presentati, dei quali 28 ammessi e 14 finanziati.

Ora si procederà alla progettazione esecutiva e all’appalto delle opere, con inizio lavori

previsto l’1 novembre 2027 e il termine entro il 28 febbraio 2028.

“Ringraziamo Regione Lombardia per avere finanziato questo progetto e il Comune di

Merate per la disponibilità a cofinanziare, fattore che ci ha consentito l’ottima posizione in graduatoria- riferisce il presidente Giovanni Zardoni -. Sottolineo inoltre le

professionalità interne all’Ente Parco che ci hanno permesso di predisporre questo

progetto internamente e in tempo utile alla presentazione in Regione. E’ positivo riuscire

ad effettuare questo primo intervento operativo di miglioramento dell’habitat del canneto,

che rappresenta una delle operazioni più urgenti per il risanamento del Lago di Sartirana”.

La necessità di intervenire in questo senso era stata ribadita anche dai professionisti dell’università Milano – Bicocca durante la presentazione dei primi dati relativi al monitoraggio dell’avifauna all’interno della riserva naturale.

Proprio per questo il parco del Curone, ente gestore del lago di Sartirana, ha elaborato un progetto finalizzato alla tutela dell’ambiente, al miglioramento e alla conservazione delle risorse naturali presenti nell’area protetta, con obiettivo specifico il riequilibrio della funzionalità ecologica degli habitat, ovvero il ripristino e la riqualificazione dell’habitat di canneto per ricreare la successione tipica lacustre longitudinale. L’obiettivo è aumentare la funzione di fitodepurazione che l’habitat a canneto esercita, al

fine di avere effetti positivi sulla qualità delle acque del lago, e favoriranno la presenza di

specie animali, soprattutto di ittiofauna e avifauna, che in questi ambienti trovano

l’ambiente vocazionale per la riproduzione.

Soddisfatti del finanziamento anche il sindaco Mattia Salvioni e l’assessora all’Ecologia Silvia Sesana: “Questo contributo rappresenta un risultato importante per il territorio di Merate e per la tutela del Lago di Sartirana, un patrimonio ambientale a cui la nostra Amministrazione tiene particolarmente. Ringraziamo l’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone per la qualità del progetto presentato, che ha permesso di ottenere uno dei punteggi più alti tra le proposte finanziate da Regione Lombardia. Continueremo a lavorare in sinergia con il Parco per la tutela di un’area che è al tempo stesso risorsa

naturalistica e presidio di qualità della vita per la nostra comunità”.