La fotografia scattata da L’altra metà del cielo sulle donne che chiedono supporto agli sportelli di Merate e Casatenovo

Sono soprattutto madri e lavoratrici precarie le donne che chiedono aiuto contro la violenza

MERATE – La maggior parte sono madri, hanno un’età compresa tra i 30 e 39 anni, sono italiane e hanno almeno il diploma di maturità. Oltre a un lavoro, spesso e volentieri, però, precario. E’ il ritratto delle donne che hanno bussato quest’anno agli sportelli anti violenza gestiti da L’altra metà del cielo, l’associazione nata nel 1997 a Merate che ha attivato nel 2001 il servizio Telefono Donna.

Nel corso del 2026, con i dati cristallizzati al 30 ottobre, sono state 150 le donne che hanno chiesto aiuto per sfuggire a casi di violenza fisica, ma spesso e volentieri anche psicologica ed economica, mostrando il coraggio di uscire da una condizione di sopraffazione e isolamento. L’anno precedente erano state 160, nel 2024 166.

“Ai nostri sportelli, presenti a Merate e Casatenovo, stiamo registrando un maggior accesso di donne italiane, segno che sta aumentando la percezione del problema anche grazie alle continue attività di formazione che svolgiamo nelle scuole e anche in qualche azienda” ha spiegato la presidente Amalia Bonfanti.

Tra le cifre in aumento, anche quella relativa alle giovani donne che chiedono aiuto mentre si è registrata una lieve regressione del numero di over 60 anni che si rivolgono alle operatrici del sodalizio. “L’80% sono madri e questo è un dato fondamentale perché, spesso e volentieri, i figli assistono alle violenze perpetrate da mariti, compagni o ex”. Un tema, quella della violenza assistita, importantissimo su cui le operatici del centro che ha sede in via De Gasperi a Merate tengono altissima l’attenzione in un’ottica di salvaguardia dei minori.

E c’è un altro aspetto, altrettanto fondamentale, che sta emergendo in maniera dirompente ed è quello della violenza economica con donne che, seppur lavoratrici, non riescono ad avere quella minima sicurezza economica tale da consentire loro di guardare a un futuro di autonomia e indipendenza. “Hanno contratti a tempo determinato, quando li hanno. Spesso lavorano in nero se non a chiamata” ha aggiunto Paola Panzeri, operatrice del centro, che ha acceso i riflettori anche su un’altra forma, invasiva e ancora più subdola, di violenza, ovvero quella psicologica, difficilmente documentabile.

Quanto ai maltrattanti, il 70% sono italiani, in 8 casi su 10 sono partner o ex partner e molto spesso hanno problemi di dipendenza, con un’impennata della tossicodipendenza.

Parallelamente all’attività di sportello, l’Altra Metà del cielo si occupa, a livello provinciale, dell’accoglienza delle donne vittime di violenza nelle case rifugio, lavorando in rete strettissima con ospedali, servizi sociali e forze dell’ordine.

Due le strutture di prima accoglienza presenti nel Lecchese a cui se ne aggiungono quattro, di seconda accoglienza, riservate a donne la cui condizione di rischio appare più bassa.

“Il nostro telefono è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 perché dobbiamo riuscire a dare un’accoglienza immediata alle donne, ascoltandole e mettendole in protezione”. L’ingresso in una casa rifugio è tutt’altro che semplice visto che alle donne viene tolto il telefono cellulare al fine di evitare qualsiasi possibile geolocalizzazione. Una specie di clausura, necessaria per la sicurezza, la cui durata varia da caso a caso: “Non si possono fare statistiche. Bisogna valutare volta per volta”. Ad accedere alle case rifugio sono più spesso donne straniere perché prive di una rete familiare a cui appoggiarsi. Sono spesso donne con bambini: nel 2026 sono state 19 le donne accolte con 24 bambini.

“Dietro ogni numero c’è una donna che sceglie di uscire dalla violenza, una donna che ha maturato una certa consapevolezza e ha scelto di mettersi al centro, di scegliere per il suo futuro” concludono dall’associazione, rimarcando l’importanza degli interventi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole e gli eventi aperti alla cittadinanza.