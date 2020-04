Lanciata la raccolta fondi Casatenovo aiuta Casatenovo: il grazie del Comune a chi aiuta

Si è messa in moto la macchina della solidarietà per aiutare le famiglie casatesi in difficoltà

Attivato il fondo di solidarietà del Comune

CASATENOVO – C’è chi ha donato delle frutta, chi le mascherine e chi confezioni di pasta fresca. Si è messa in moto anche a Casatenovo la macchina della solidarietà per aiutare chi ha messo a disposizione tempo, energie e risorse a favore delle famiglie casatesi che vivono momenti di difficoltà.

A ringraziarli, per conto anche del sindaco Filippo Galbiati, è l’assessore ai Servizi sociali Gaetano Caldirola: “Vogliamo in particolar modo dire grazie a Marcello Viganò, Frutta e Verdura (Casatenovo) che ha donato diversi quintali di mele, a Dario Colombo Gioielleria e El.co Service (Casatenovo), ai Pastai in Brianza (Lomagna) che hanno donato 1800 confezioni di pasta fresca”.

I prodotti sono destinati al centro operativo Linea assistenza a domicilio allestito dall’inizio dell’emergenza nato grazie alla collaborazione con Caritas, Retesalute, i giovani della pastorale giovanile e Protezione Civile. Questi volontari organizzano, oltre al servizio a domicilio per le persone fragili, anche la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie che vivono difficoltà economiche. “Rinnoviamo nuovamente l’invito a chiunque fosse a conoscenza di situazioni di isolamento o di difficoltà a contattare l’ufficio sociale (039.9235281/282/287) così che nessuno si senta lasciato solo in questo momento particolarmente difficile”.

L’amministrazione comunale ha inoltre avviato la campagna per far fronte alle tante esigenze della comunità legate all’emergenza sanitaria in corso e ai suoi effetti cui si può contribuire con donazioni attraverso il Fondo di solidarietà del Comune.

Per dare il contributo bisogna effettuare una donazione sul conto corrente attivato dal Comune di Casatenovo per aiutare la comunità Casuale Pro emergenza covid 19

Iban IT60 P 05696 51120 000005830X08