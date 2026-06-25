L’Arcivescovo Delpini in visita agli oratori estivi: le tappe nel Lecchese

Due giorni di visite agli oratori estivi per l’arcivescovo di Milano

Martedì le tappe nella zona III con appuntamenti a Dervio, Bellano, Osnago, Verderio e Robbiate

LECCO – L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in visita agli oratori estivi della Diocesi. Se lunedì prossimo, 29 giugno, l’alto prelato si concentrerà sulle realtà milanesi, martedì 30 giugno farà invece capolino in alcuni oratori della Zona III, visitando anche alcune realtà del Lecchese con un viaggio dal lago fino alla Brianza.

La giornata di visite prevede l’arrivo in mattinata a Lurago d’Erba e Lambrugo (Oratorio San Luigi) per poi salire sul lago giungendo a Dervio (Oratorio San Luigi) e Bellano (Oratorio San Giovanni Bosco), dove si fermerà a pranzo. Nel pomeriggio tappa in Brianza con appuntamenti a Osnago (Centro parrocchiale), Verderio Inferiore (Oratorio San Luigi) e infine Robbiate (Oratorio San Luigi), dove incontrerà anche i ragazzi dell’Oratorio di Paderno d’Adda.