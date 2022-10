L’intervento, dal valore di circa un milione di Euro, è in parte finanziato dal Piano Marshall 1 della regione

Dismissione del depuratore di Cagliano e realizzazione di nuovi tratti di acquedotto e fognatura al servizio della frazione Paù

COLLE BRIANZA/S. MARIA HOE’ – Avviati i lavori di dismissione dell’impianto di depurazione della frazione Cagliano di Colle Brianza e di realizzazione di nuovi tratti fognatura al servizio della frazione Paù di Santa Maria Hoè, che permetteranno di far confluire i reflui all’impianto di Calco. Nel medesimo intervento si prevede di adeguare e potenziare anche la rete di acquedotto.

Il progetto prevede per la parte di fognatura la realizzazione e la posa di una nuova condotta che partirà da via Raffaello Sanzio di Colle Brianza, attraverserà la frazione Paù di Santa Maria Hoè seguendo il percorso della mulattiera e tornerà su strada comunale in località Sancina, per una lunghezza complessiva della rete pari a circa 2 km, nonché la posa di oltre 50 camerette di ispezione.

Per quanto riguarda la parte di acquedotto, sfruttando lo scavo già previsto per il passaggio della tubazione di fognatura, verrà potenziata la rete con la posa di nuove condotte. Questo intervento permetterà il collegamento della rete di distribuzione di Cagliano con il serbatoio di acquedotto Paù, da utilizzare in caso di eventuale emergenza idrica. L’intervento, dal valore complessivo di circa un milione di Euro, verrà concluso entro la fine del 2023 ed è finanziato per il 50% con fondi perduti del Piano Marshall 1 di Regione Lombardia.