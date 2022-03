Le associazioni del Meratese fanno rete con l’iniziativa “Aiutiamo la popolazione ucraina”

La solidarietà viaggia attraverso il doppio canale delle donazioni e dell’accoglienza

“Importante fare fronte comune per dare maggiore forza a quegli attori che sono in prima linea nell’aiutare le persone colpite dalla guerra”

MERATE – Sono più di trenta (e il numero cresce di giorno in giorno) le associazioni del Merate che hanno lanciato e stanno promuovendo l’iniziativa “Aiutiamo la popolazione ucraina”, progetto volto a sostenere progetti di accoglienza e interventi dedicati a donne e bambini, i più colpiti da questa guerra. Di fronte alla catastrofe umanitaria che si sta consumando in queste ultime settimane, le associazioni del Meratese hanno deciso di fare fronte comune con l’intento di riuscire a dare maggiore forza a quegli attori che sono in prima linea nell’aiutare le persone che in questo momento si sono trovate a perdere tutto da un giorno all’altro a causa della guerra.

Da qui l’invito a sostenere le attività già messe in campo da alcune associazioni, come la Caritas Ambrosiana, l’associazione donne in rete contro la violenza ed Emergency, attraverso donazioni (sotto gli estremi). Non solo. Le associazioni segnalano inoltre la campagna “Lecco ospita l’Ucraina”, finalizzata ad attivare canali di accoglienza e sostegno dei profughi ucraini sul nostro territorio. L’iniziativa è promossa da Distretto di Lecco, Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, Fondazione comunitaria del Lecchese, CSV Monza Lecco Sondrio e Confcooperative dell’Adda in raccordo con la Prefettura.

Il recapito per segnalare la disponibilità all’accoglienza temporanea nei comuni del distretto meratese: Ufficio Casa d’Ambito – tel. 039/9165965 (dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30) e.mail: ufficiodipiano@retesalute.net

Di seguito gli estremi per le donazioni:

Caritas Ambrosiana Onlus

www.caritasambrosiana.it

Iban: IT82Q0503401647000000064700

Causale: emergenza Ucraina

www.emergency.it

Iban: IT 86 P 05018 01600 000013333331

Causale: emergenza Ucraina

www.direcontrolaviolenza.it

Iban: IT65X0832703239000000002299

Causale: sostegno Ucraina

Associazioni aderenti

ANPI Brianza Meratese – Associazione Arte Pura e Applicata «Fratelli Cernuschi»

Merate – A.S.D. Cultural Chinese Art Academy – Amnesty International Gruppo

126 Merate – Amis di Pumpier de Meraa – AVO Merate – Caritas di Sartirana – Centro Sportivo Italiano Zona Brianza – CoderMerate/CoderdojoMerate –

Comitato per la difesa e l’attuazione della Costituzione – Comitato Genitori

Istituto Comprensivo Merate – DietroLaLavagna – Emergency gruppo di Merate

– Fabio Sassi Onlus – Fondazione Aiutiamoli a vivere – FotoLibera – Il granello

– L’altra metà del cielo-Telefono donna Merate – La Nostra Mela – Lega Italiana

per la Lotta contro i tumori (LILT) – Lei APS – Mehala ONLUS –Merate In Comune

– Musicarte Lab APS – Pastorale giovanile-Parrocchia Sant’Ambrogio di Merate –

PICCOLI IDILLI – Polisportiva OSGB Merate – Associazione Progetto Osnago –

PROLOCO Merate – Rotellistica Roseda Merate – Scuola di Musica San Francesco

APS – U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Merate.