Le associazioni fanno rete in un evento Pro Stallazzo: il 28 la raccolta fondi

L’appuntamento con la solidarietà è in programma il 28 settembre

Reading teatrale, musica, balli e un apericena per sostenere la causa dello Stallazzo, penalizzato dalla frana

PADERNO D’ADDA – Sette Pro Loco (Vaprio d’Adda, Inzago, Cornate d’Adda, Paderno d’Adda, Cambiago, Truccazzano, Grezzago) insieme a cui si aggiungono l’Ecomuseo Martesana e l’Ecomuseo Adda di Leonardo. Tutti uniti nel nome della raccolta fondi a favore della Cooperativa Sociale Solleva Onlus, che fonda la sua missione sulla solidarietà e l’accoglienza, organizzando iniziative rivolte a persone svantaggiate.

L’appuntamento è per sabato 28 settembre allo Stallazzo, punto ristoro che da alcuni mesi risulta fortemente penalizzato dalla frana che ha distrutto un tratto di camminamento che porta al punto ristoro dato in gestione alla cooperativa sociale. Dopo aver lanciato più di un appello alle istituzioni, non solo locali, la cooperativa Solleva, diretta da Luigi Gasparini, è riuscita a far rete con molte associazioni del territorio, unendole in un progetto di beneficenza.

“Le conseguenze economiche della frana sono state disastrose per noi , tanto che abbiamo dovuto mettere in cassa integrazione alcuni lavoratori – spiega Gasparini -. Non permettiamo che lo Stallazzo perda la sua funzionalità! Con piccoli gesti possiamo fare in modo che resti una stazione di primo soccorso e di accoglienza di persone in transito in palese difficoltà. La speranza è che attraverso percorsi alternativi, rispetto a quelli bloccati dalla frana, i turisti continuino a fare tappa al punto ristoro e con comprensione e pazienza collaborino al ripristino della normalità, che ci auguriamo arrivi presto con l’aiuto delle istituzioni locali”.

La serata avrà inizio alle 19 con un reading teatrale della Compagnia RetroScena con la regia di Anna De Cato, a cui farà seguito un concerto di musica e canto del cantautore Ruggero Marazzi. A chiudere la serata uno sfizioso apericena a buffet a base di prodotti locali, con una quota di partecipazione di 20 euro. La prenotazione è obbligatoria, accedendo al sito web di ProLoco. “Un piccolo gesto per una grande impresa” conclude, speranzoso, Gasparini.