Le auto “green” e il mercatino dei bimbi animano il sabato di Merate

La “Mille Miglia Green” e il mercatino dei bimbi dei commercianti de La Nostra Mela

Un pomeriggio decisamente speciale quello di sabato a Merate

MERATE – Due eventi per un unico pomeriggio: è stato un bel sabato quello vissuto a Merate, tappa della “Mille Miglia Green” e sede dell’iniziativa dedicata ai bimbi promossa dai commercianti de La Nostra Mela in favore di Abio e Comitato Letizia Verga.

Quaranta auto ad alimentazione alternativa (elettriche, ibride e a idrogeno) hanno raggiunto Merate nel corso della prima edizione in versione ecologica della manifestazione dedicata al mondo dei motori.

Le vetture erano partite da Brescia per raggiungere Milano e fare ritorno, passando quindi anche sotto gli occhi dei meratesi di passaggio in centro.

Nel frattempo si svolgeva il mercatino dei bimbi, iniziativa molto partecipata e promossa dall’associazione di commercianti, La nostra mela .

L’iniziativa è stata promossa in favore dell’Abio, l’associazione di volontariato in aiuto dei piccoli pazienti degli ospedali, presente in piazza Prinetti con uno stand dedicato a truccabimbi e palloncini.