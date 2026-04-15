“Le libere donne”: a Missaglia l’incontro con Lino Guanciale della nota fiction Rai

La serata si terrà lunedì 20 aprile alle 21 nel salone dell’oratorio di Missaglia

A organizzare l’incontro la Fondazione Costruiamo il Futuro

MISSAGLIA – “Le libere donne – Vite che chiedono ascolto”: è il titolo della serata che lunedì prossimo, 20 aprile, vedrà protagonista Lino Guanciale, attore della nota serie tv in onda su Rai 1. Insieme a lui interverranno sul palco Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, e lo psichiatra Cesare Maria Cornaggia.

Promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, l’appuntamento prende spunto dalla fiction Tv incentrata sulla figura di Mario Tobino, lo psichiatra che sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano, vicino Lucca, per salvaguardare la dignità delle sue pazienti.

L’iniziativa si propone di approfondire il significato culturale e sociale della fiction e di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della fragilità e del disagio psichico.

Alla serata, che sarà moderata da Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera – Buone Notizie, sarà presente anche Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito; è però consigliata la pre-iscrizione, che può essere effettuata sul portale costruiamoilfuturo.it.