Continua a far discutere il progetto di riqualificazione di Viale Verdi

Nelle osservazioni di Sei Merate si critica l’eliminazione dei semafori e della pista ciclabile

MERATE – Sì alla riqualificazione di viale Verdi, ma non così come prospettato dall’attuale maggioranza. E’ questo il parere espresso dai consiglieri di Sei Merate che ieri, martedì, hanno protocollato in Comune le loro osservazioni all’intervento di oltre 2 milioni di euro presentato in commissione urbanistica il 5 febbraio. Come noto, il progetto prevede la desemaforizzazione dell’importante arteria che da est a ovest collega Merate e la realizzazione di un’isola salvapedoni per permettere l’attraverso in sicurezza della strada. Non solo, ma sono previsti nuovi marciapiedi, una chicane per far ridurre la velocità agli automobilisti e anche una piazzetta vicino all’ingresso al parco situato alle spalle di Villa Confalonieri.

Sei osservazioni presentate

I consiglieri Alessandro Pozzi, Silvia Villa e Valeria Marinari hanno proposto sei osservazioni, mettendo per iscritto quanto già ribadito nei due round di commissione urbanistica (il 5 e il 12 febbraio) e in consiglio comunale. In particolar modo si critica la sostituzione dei semafori con le rotonde, citando a supporto il piano urbano del traffico del 2007. La loro proposta è quella di posizionare dei semafori intelligenti in grado di regolare in automatico i flussi di traffico. Criticata anche la cancellazione della pista ciclabile e la mancanza di nuove alberature. Per Sei Merate inoltre si potrebbe fare di più sul fronte della socialità chiedendo inoltre di allargare il progetto a tutto il viale con riferimento anche ai primi 150 metri non previsti dal progetto.

L’invito alla maggioranza a non avere fretta

“Anche noi vorremmo vedere presto Viale Verdi riqualificato ma, così come formulato, il progetto presenta evidenti limiti oggettivi. – spiegano i consiglieri – Molti sono gli elementi sui quali si potrebbe intervenire e ci auguriamo che la maggioranza intenda far tesoro dei suggerimenti che emergeranno in questa fase e sia disponibile a rivedere il progetto preliminare. Capiamo bene che il Sindaco Massironi voglia lasciare la propria firma a questa consiliatura, così come prima di lui fecero Robbiani con la ristrutturazione della piscina e Albani con lo spostamento del Municipio. Riteniamo però che un’opera così importante, che resterà tale ai meratesi per i prossimi 50 o 80 anni, non debba essere realizzata di fretta, ma richieda tempistiche più adeguate e valutazioni empiriche dei flussi di traffico”.

DI SEGUITO LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA “SEI MERATE”