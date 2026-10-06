“Le parole contano”: a Merate si parla del potere del linguaggio nella lotta alla violenza di genere

Appuntamento giovedì 15 ottobre alle 20.45 in auditorium
A confrontarsi sul tema del linguaggio saranno tre figure di rilievo nel panorama culturale italiano come Giulia Blasi, Loredana Garlati e Vera Gheno
MERATE – Prosegue a Merate la rassegna di iniziative promossa dal gruppo Ora Basta in
avvicinamento al 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre alle 20.45 all’Auditorium “Giusi Spezzaferri” (Piazza degli Eroi, 3), per la conferenza dal titolo “Le parole contano: lingua, corpi e giustizia”.
L’evento è organizzato in stretta collaborazione con il gruppo DEA (Diversità, Equità e
Accessibilità) dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera (sede di Merate).
Per affrontare questo tema complesso da una prospettiva multidisciplinare – che unisce il
femminismo militante, la storia del diritto e la sociolinguistica – la serata vedrà la
partecipazione di tre figure di rilievo nel panorama culturale italiano: Giulia Blasi,
Loredana Garlati e Vera Gheno.
Giulia Blasi è scrittrice, formatrice, public speaker e docente presso l’AANT di
Roma. Da anni è tra le voci più incisive del dibattito sui diritti e le pari opportunità e
autrice di testi di riferimento per il femminismo contemporaneo come Manuale per
ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z. Loredana Garlati è invece professoressa ordinaria all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Storica del diritto penale e della condizione giuridica femminile, nei suoi studi analizza l’evoluzione normativa e il modo in cui il sistema giudiziario e la legge hanno storicamente trattato e tutelato (o discriminato) le donne e i loro corpi. Infine Vera Gheno è sociolinguista, saggista e Honorary Senior Research Fellow presso la University of Melbourne. Esperta di comunicazione digitale, diversità, equità e
inclusione, ha curato a lungo l’account Twitter dell’Accademia della Crusca ed è
autrice di volumi fondamentali sul potere delle parole, tra cui Femminili singolari,
Potere alle parole e Grammamanti.
“La violenza di genere non si manifesta soltanto attraverso la forza fisica o l’abuso
economico, ma affonda le sue radici in una cultura patriarcale veicolata, spesso in modo
invisibile, dal linguaggio di tutti i giorni – spiegano le organizzatrici del gruppo Ora Basta -.
Le parole non sono semplici strumenti descrittivi: la lingua definisce ciò che è visibile,
modella la realtà, orienta la percezione dei corpi e determina l’accesso ai diritti. Nominare
le cose nel modo corretto, superare gli stereotipi e adottare un uso consapevole della
lingua sono passi fondamentali per sradicare il contrasto di genere, riconoscere le
discriminazioni e costruire una società realmente equa e inclusiva”.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
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