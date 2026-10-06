“Le parole contano”: a Merate si parla del potere del linguaggio nella lotta alla violenza di genere

Appuntamento giovedì 15 ottobre alle 20.45 in auditorium

A confrontarsi sul tema del linguaggio saranno tre figure di rilievo nel panorama culturale italiano come Giulia Blasi, Loredana Garlati e Vera Gheno

MERATE – Prosegue a Merate la rassegna di iniziative promossa dal gruppo Ora Basta in

avvicinamento al 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza

contro le donne.

L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre alle 20.45 all’Auditorium “Giusi Spezzaferri” (Piazza degli Eroi, 3), per la conferenza dal titolo “Le parole contano: lingua, corpi e giustizia”.

L’evento è organizzato in stretta collaborazione con il gruppo DEA (Diversità, Equità e

Accessibilità) dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera (sede di Merate).

Per affrontare questo tema complesso da una prospettiva multidisciplinare – che unisce il

femminismo militante, la storia del diritto e la sociolinguistica – la serata vedrà la

partecipazione di tre figure di rilievo nel panorama culturale italiano: Giulia Blasi,

Loredana Garlati e Vera Gheno.

Giulia Blasi è scrittrice, formatrice, public speaker e docente presso l’AANT di

Roma. Da anni è tra le voci più incisive del dibattito sui diritti e le pari opportunità e

autrice di testi di riferimento per il femminismo contemporaneo come Manuale per

ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z. Loredana Garlati è invece professoressa ordinaria all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Storica del diritto penale e della condizione giuridica femminile, nei suoi studi analizza l’evoluzione normativa e il modo in cui il sistema giudiziario e la legge hanno storicamente trattato e tutelato (o discriminato) le donne e i loro corpi. Infine Vera Gheno è sociolinguista, saggista e Honorary Senior Research Fellow presso la University of Melbourne. Esperta di comunicazione digitale, diversità, equità e

inclusione, ha curato a lungo l’account Twitter dell’Accademia della Crusca ed è

autrice di volumi fondamentali sul potere delle parole, tra cui Femminili singolari,

Potere alle parole e Grammamanti.

“La violenza di genere non si manifesta soltanto attraverso la forza fisica o l’abuso

economico, ma affonda le sue radici in una cultura patriarcale veicolata, spesso in modo

invisibile, dal linguaggio di tutti i giorni – spiegano le organizzatrici del gruppo Ora Basta -.

Le parole non sono semplici strumenti descrittivi: la lingua definisce ciò che è visibile,

modella la realtà, orienta la percezione dei corpi e determina l’accesso ai diritti. Nominare

le cose nel modo corretto, superare gli stereotipi e adottare un uso consapevole della

lingua sono passi fondamentali per sradicare il contrasto di genere, riconoscere le

discriminazioni e costruire una società realmente equa e inclusiva”.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.