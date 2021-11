Legambiente: un week-end per far vivere la palude di Brivio

L’iniziativa è in programma il 6 e 7 novembre

Promotori della due giorni Legambiente insieme al Parco Adda Nord e al CROS di Varenna

BRIVIO – Un week-end per far vivere la palude di Brivio, un angolo segreto del nostro territorio di fondamentale importanza come area umida che pochissimi conoscono.

E’ questa l’iniziativa in programma il 6 e 7 novembre promossa da Legambiente, insieme al Parco Adda Nord e al CROS di Varenna, una due giorni alla scoperta di questo luogo così importante per gli animali, a partire dall’avifauna.

“Per farlo si è pensato ad una formula come quella del campo di volontariato – spiegano da Legambiente – che include due mezze giornate di lavori di manutenzione e di cura dell’ambiente all’interno della palude e una mezza giornata di escursione naturalistica con l’intento di scovare le diverse specie di uccelli che popolano questo habitat unico”.

I lavori sono adatti a tutti. Il ritrovo sarà, per le due mezze giornate di campo di volontariato (sabato e domenica pomeriggio dalle 14 alle 17, con – rispettivamente – tè e vin brulé finale) è fissato nel parcheggio di fronte alla SmaltiRiva (PraxAir) SS. 639 Bergamo-Lecco, km 23 Monte Marenzo.

Mentre per la passeggiata naturalistica di domenica mattina alle 9.30 (che si concluderà alle 12 con un pranzo condiviso) il ritrovo è presso il parcheggio Lungo Adda, Località Bella Venezia a Brivio.

In caso di pioggia, l’evento sarà spostato al week-end successivo del 13 e 14 Novembre.