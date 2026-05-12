Legge regionale sul “Fine vita”. Al via la raccolta firme tra Lecco, Merate e Valmadrera con la campagna “Liberi Subito”

Associazione Luca Coscioni: primo appuntamento con la raccolta firme domenica 17 maggio a Merate, in Piazza Prinetti dalle 9.30 alle 12.30
Nel mese di maggio saranno organizzati cinque banchetti per la raccolta firme tra Merate, Lecco e Valmadrera
LECCO – Prende il via anche nel Lecchese la raccolta firme per “Liberi Subito”, la campagna promossa dall’Associazione Luca Coscioni a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare che punta a disciplinare l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Lombardia.
L’iniziativa si inserisce nel dibattito aperto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Toscana, con cui è stato confermato che spetta alle Regioni definire le procedure organizzative per l’accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Da qui la richiesta rivolta anche a Regione Lombardia affinché venga approvata una normativa che consenta alle persone che soffrono di ottenere una risposta dalle istituzioni, nel solco della sentenza 242/2019 relativa al caso Cappato-DJ Fabo.
Nel corso del mese di maggio saranno cinque i banchetti organizzati sul territorio lecchese per la raccolta delle firme. Il primo appuntamento è fissato per domenica 17 maggio a Merate, in Piazza Prinetti, dalle 9.30 alle 12.30.
Seguiranno due giornate consecutive a Lecco, entrambe in Piazza XX Settembre: sabato 23 maggio dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 12.30.
La raccolta firme proseguirà poi sabato 30 maggio ancora a Merate, questa volta in Piazza degli Eroi dalle 15 alle 18.30, mentre l’ultimo appuntamento in calendario sarà domenica 31 maggio a Valmadrera, in via Manzoni, dalle 9.30 alle 12.30.