L’emergenza Covid alla Madonna del Bosco: creato il portico delle confessioni

La decisione è stata presa per permettere di utilizzare la Cappella delle Confessioni per assistere in diretta audio e video alle messe festive e prefestive

Non sono passati inosservati i pannelli in cartongesso posizionati per chiudere le arcate del lungo portico situato a fianco del Santuario della Madonna del Bosco

IMBERSAGO – Un portico delle confessioni creato ad hoc per permettere ai fedeli di confessarsi in un luogo tranquillo, riservato e riparato rispettando le normative di contenimento del covid destinando così la Cappella della Confessioni ( e i suoi 99 posti) a chi, il sabato e la domenica, vuole partecipare alla messa trasmessa in modalità audio e video direttamente dal Santuario. Non sono passati inosservati i pannelli in cartongesso di color giallo tenue posizionati lungo il portico situato a fianco del santuario della Madonna del Bosco per riservare l’accesso a tavolini e panche posti sotto il portico esclusivamente a chi vuole confessarsi.

L’area, utilizzata fino a prima della pandemia per permettere ai fedeli in visita al luogo mariano di sedersi, riposarsi e magari consumare anche un pic nic è stata infatti temporaneamente trasformata nel portico delle confessioni. Una modifica resa necessaria dall’emergenza Covid e decisa dai padri oblati per creare un’area più vasta e ampia dove permettere ai fedeli di ricevere il sacramento della confessione permettendo al contempo di liberare, il sabato e la domenica (quando maggiore è l’afflusso di fedeli anche da fuori provincia), la cappella della confessioni e lasciarla libera per assistere alle celebrazioni eucaristiche.

Le normative anti covid hanno infatti stabilito in 96 il numero massimo di persone che può accedere al Santuario e in 99 quelle “ospitabili” nella cappella delle confessioni, riservata nei giorni festivi e prefestivi solo per le messe. Proprio per permettere di poter usare questi posti per partecipare alla messa, è stato così deciso di allestire il portico delle Confessioni, all’interno del quale sacerdoti e fedeli dovranno indossare la mascherina e osservare la distanza di sicurezza prescritta. Una novità già utilizzata in questo fine settimana, accolta con sorpresa e favore dei fedeli mariani.