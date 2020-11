L’emergenza Covid non ferma il premio Costruiamo il futuro: aperto il bando

Aperto il bando rivolto al terzo settore in scadenza il 27 novembre

“Siamo vicini alle realtà piccole e piccolissime del Terzo Settore che rischiano di trovarsi in ginocchio a causa dell’emergenza Covid”

LECCO – Anche quest’anno la Fondazione Costruiamo il Futuro promuove il bando del Premio Costruiamo il Futuro dedicato alle associazioni sportive e sociali delle province di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo Isola. Il bando, pubblicato sul sito www.premio.costruiamoilfuturo.it, è aperto fino al 27 novembre 2020. Il premio consiste in un contributo in denaro – per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti – o nella fornitura di materiale sportivo.

In questo momento di emergenza, anche una piccola risorsa può fare la differenza: attraverso questo gesto concreto Fondazione Costruiamo il futuro desidera essere vicina alle associazioni più in difficoltà con la consapevolezza che la loro è una presenza indispensabile.

Dal 2003 vicini al Terzo Settore

L’iniziativa, nata nel 2003, in questo 2020 assume un significato ancora più importante: il lockdown di marzo, il tentativo di ripartire con le difficoltà che ha comportato e il nuovo stop per l’aggravarsi della situazione, rischiano davvero di mettere in ginocchio le realtà piccole e piccolissime del Terzo Settore, che compiono un lavoro e offrono un servizio straordinario per i ragazzi, per anziani e disabili, minori e famiglie, poveri.

Come afferma Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro: “Il Premio nelle Province è ormai una iniziativa consolidata, ma come dice il nostro motto “Sarà ancora più bello aiutarvi”. L’edizione appena chiusa del premio a Milano e quella in corso per la provincia di Sondrio hanno fatto emergere che numerosissime sono le richieste di contributo e tante le realtà che stanno facendo i conti con grandi difficoltà: a loro, attraverso il Premio Costruiamo il Futuro, può arrivare un po’ di ossigeno. Sul territorio lombardo c’è una grande rete di associazioni che hanno il desiderio di poter rispondere con gratuità ai bisogni che incontrano, pur facendo i conti con i limiti che questo periodo di emergenza comporta. Per questo le sosteniamo, dando un segnale perché possano ripartire”.

Domande selezionate da un comitato d’onore

Per partecipare, le associazioni potranno richiedere un contributo per la loro attività iscrivendosi entro il 27 novembre al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it, compilando il form di iscrizione e specificando quale sarà la destinazione del Premio. Le richieste raccolte verranno giudicate e selezionate dal Comitato d’Onore, composto dai partner del progetto, da personalità del mondo culturale e del terzo settore e da rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro.

Il premio Costruiamo il futuro è promosso in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, Fondazione Banco del Monte di Lombardia, Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus, Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

Con il sostegno di Lottomatica, Terna, Ricoh, Sangalli Spa, FOMAS SpA, IMR Industries, Acel Energie, Legnolandia, DF Sport Specialist e con il patrocinio di Regione Lombardia.

Dal 2003 a oggi sono state oltre 400 le associazioni sostenute, 880mila gli euro donati per i progetti e più di 2000 realtà associative incontrate.