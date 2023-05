L’Holi Trip torna a Merate: attese più di 5mila persone

Holi Trip è diventato un appuntamento imperdibile per gli studenti delle superiori che festeggiano così la fine dell’anno scolastico

Modifiche alla viabilità e ordinanza sul decoro urbano per assicurare lo svolgimento del festival dei colori in tutta sicurezza

MERATE – Torna anche quest’anno l’Holi Trip, il festival dei colori di Apokas, capace di radunare più di 5 mila ragazzi che ballano per 12 ore sotto fiumi di polveri colorate, luci e musica.

Ormai alla sesta edizione, la manifestazione si contraddistingue per un numero di presenze sempre in crescita ed è diventato un appuntamento imperdibile per gli studenti delle scuole superiori che festeggiano così la fine dell’anno scolastico.

Il programma dell’Holi Trip, iniziativa che si svolgerà sabato 27 maggio (in caso di maltempo verrà rinviata al 10 giugno) a Brugarolo in un campo privato, prevede discoradio Party alla sera, show con autentici carri armati convertiti per sparare polveri colorate, spettacoli con lanci di polveri colorate di giorno e spettacolo laser e luci alla sera.

Un evento importante di cui si è parlato anche nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato settimana scorsa dal prefetto Sergio Pomponio per individuare, in linea con le indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Interno in tema di safety e security, le azioni da intraprendere per garantire i necessari livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi di carattere culturale e ricreativo per i quali si prevede un notevole afflusso di persone.

Tra le misure individuate, il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e il divieto, sul luogo dell’evento, di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche.

Non solo. Anche l’amministrazione comunale si è portata avanti predisponendo, così come fatto lo scorso anno, due ordinanze, una riguardante la viabilità e l’altra la sicurezza urbana e il decoro.

La viabilità

Il provvedimento viabilistico sarà in vigore dalle 13 di sabato 27 al’1 di domenica 28 maggio e comporta l’istituzione del senso unico di marcia in via XXV Aprile, nel tratto compreso tra via Bergamo e via Pertini con direzione verso quest’ultima; l’istituzione del senso unico di marcia in via Laghetto, nel tratto compreso tra via Pertini e via Como con direzione verso quest’ultima; l’istituzione del divieto temporaneo di circolazione in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Como e via XXV Aprile, ed in via Laghetto, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Pertini civico 57 (esclusi residenti e frontisti e biciclette).

Il decoro urbano

L’altra ordinanza riguarda invece il decoro urbano e prevede, oltre ai divieti “standard” di somministrazione di bevande in bicchieri in vetro e di introduzione dall’esterno di bevande alcoliche indipendentemente dal contenitore, anche il divieto di consumare, dalle 14 di sabato alle 6 di domenica, bevande alcoliche, e di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste all’esterno del luogo dell’evento (via degli Alpini, via Bergamo, via Como, via Fratelli Cernuschi, via Gramsci, via Laghetto, via Matteotti, via Pertini, strada della Ca Rossa, via Turati, via XXV Aprile). Previsto anche il divieto di detenere ed utilizzare spray urticanti.

Dal canto loro gli organizzatori hanno provveduto a stipulare un accordo con il Comune di Merate con il quale si sono assunti l’onere di organizzare e pagare la pulizia delle aree limitrofe alla manifestazione, oltre che il pagamento del servizio di vigilanza svolto dagli agenti della Polizia locale.