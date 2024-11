Limiti alla circolazione in via per Regondino per chi non è residente a Olgiate e Cernusco

La strada, stretta e a doppio senso di marcia, è usata da troppi automobilisti per bypassare il traffico sulle Provinciali

Il Comune di Olgiate Molgora ha emesso un’ordinanza per istituire il divieto di circolazione per chi non è residente la mattina (dalle 7 alle 9) e nel tardo pomeriggio (dalle 16 alle 19)

OLGIATE MOLGORA – Via per Regondino, arriva il divieto di circolazione per auto e moto al mattino e nel tardo pomeriggio per tutelare residenti e pedoni di una strada utilizzata troppo spesso come via di fuga da chi trova traffico lungo le arterie provinciali e statali.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Bernocco, ha infatti deciso di intervenire sulla questione predisponendo, insieme al comandante della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio Alberto Maggioni un’ordinanza di modifica alla circolazione stradale lungo la via che collega la frazione di Pianezzo di Olgiate con quella di Paravino a Cernusco.

Il provvedimento prevede il divieto di circolazione lungo via per Regondino tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19: l’ordinanza avrà efficacia con la posa della segnaletica verticale e sarà in forma sperimentale fino al 30 giugno 2025.

Lo stop al transito riguarderà tutti i mezzi a motore ad eccezione di quelli guidati da residenti, dimoranti o con a bordo persone residenti a Olgiate e Cernusco.

