Linea C46: verranno ripristinate le fermate dei bus di Arlate e Imbersago

Il servizio dovrebbe riprendere già da domani, martedì

Sabato le fermate erano state soppresse per via dei lavori alla Curva Moratti

IMBERSAGO – “Il servizio riprenderà con ogni probabilità giù da domani, martedì 3 ottobre, ma attendiamo una comunicazione ufficiale da parte di Asf”. A parlare è il sindaco Fabio Vergani a seguito dell’incontro che si è svolto stamattina, lunedì, in Provincia per avere chiarimenti circa la soppressione dei servizi di trasporto con autobus sul territorio imbersaghese.

Risale infatti al fine settimana scorsa l’eliminazione delle fermate in località Arlate e Imbersago, di cui gli studenti si sono resi loro malgrado conto quando il bus della linea C46 non è transitato dalle consuete fermate poste lungo la provinciale tra Imbersago e Arlate. Una soppressione dettata, da quanto è stato possibile apprendere, dopo un incidente con coinvolto un mezzo di linea, avvenuto alla curva Moratti, dove sono in corso dei lavori di consolidamento del ciglio stradale.

Con un avviso, comparso sul sito di Asf autolinee, veniva reso noto l’ordine di servizio, valido fino a diverso avviso, in base al quale la linea C46 avrebbe subito delle deviazioni sia nelle corse dirette a Bergamo (una volta arrivate a Merate Ospedale, le vetture invertono la marcia, tornano indietro fino a Calco, proseguono per Beverate e Brivio, poi percorso regolare) che quello verso Como ( una volta arrivate a Brivio, le vetture deviano per Beverate, Calco, e Merate; a Merate Ospedale invertono la marcia e proseguono sul percorso regolare).

Una situazione di cui l’amministrazione comunale ha subito chiesto conto in Provincia incontrando l’ingegner Fabio Valsecchi, dirigente responsabile del settore Trasporti e mobilità della Provincia di Lecco.

“Valsecchi mi ha confermato che per il cantiere presso la curva Moratti di Imbersago nn sono stati adottati provvedimento di limitazione al transito degli autobus di linea del Trasporti Pubblico Locale e poco fa mi ha confermato che, sentita Asf Autolinee, il servizi riprenderà con ogni probabilità già da domani, martedì 3 ottobre. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiale da parte di Asf”.