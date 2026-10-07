Lions Club Merate, una serata di valori e di crescita con l’ingresso di due nuovi soci

Riunione dei Lions Club Merate con al centro il ruolo del sodalizio nel terzo millennio

La serata ha sancito l’ingresso di due nuovi soci Rosa Zazzara e Nunzio Di Marco

MERATE – Una riunione all’insegna dell’amicizia, della condivisione e dei valori del servizio quella vissuta mercoledì 23 settembre dal Lions Club Merate al Ristorante Lido di Imbersago. Al centro dell’incontro il tema “Parliamo di noi, Lions, nel terzo millennio”: il presidente, l’avvocato Giovanni Romagnano, dopo gli inni e le formalità di rito, ha sottolineato l’urgenza di interrogarsi sul senso profondo dell’essere Lions oggi , in un mondo che cambia a velocità vertiginosa, frammentato e spesso segnato da nuove solitudini e fragilità.

“Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, sfide globali e nuove povertà – ha rimarcato -. Il nostro impegno, nato più di un secolo fa, non ha perso valore; al contrario, richiede una visione rinnovata. Dobbiamo chiederci come essere più efficaci, come coinvolgere i giovani e come continuare a servire la nostra comunità con lo stesso spirito pionieristico, adattandoci però ai linguaggi e alle necessità di oggi”. E ha aggiunto con una certa enfasi: “Il nostro non è un semplice sodalizio, ma un motore di solidarietà e sussidiarietà indispensabile per la comunità. Sono certo che le riflessioni dei nostri ospiti ci aiuteranno a riscoprire l’orgoglio della nostra appartenenza e a tracciare la rotta per il futuro”.

Spazio quindi alle relazioni del dottor Carlo Sironi, già Governatore nell’anno lionistico 2019-2020 e del dottor Giorgio Salvioni. Dopodiché sono stati accolti ufficialmente due nuovi soci, Rosa Zazzara e Nunzio Di Marco.

“L’ingresso di nuovi soci costituisce sempre un momento importante nella vita di un Lions Club. Non si tratta soltanto di una crescita numerica, ma soprattutto della possibilità di mettere in comune nuove esperienze, professionalità e disponibilità al servizio della comunità – precisano dal sodalizio – . Con l’ingresso della signora Rosa Zazzara, direttore finanziario dell’azienda Ulteria con sede a Cernusco Lombardone e del dentista dottor Nunzio Di Marco, con studio a Merate, il Lions Club Merate guarda quindi al futuro con rinnovato entusiasmo, nella consapevolezza che la forza di un’associazione nasce dalle persone che scelgono di dedicare parte del proprio tempo e delle proprie capacità agli altri”.