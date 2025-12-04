ll plogging piace a Casatenovo: una ventina le adesioni all’iniziativa

Il servizio è stato introdotto da qualche settimana a Casatenovo

Il grazie alle persone che hanno accettato la proposta e si sono trasformate in plogger

CASATENOVO – Venti. Tanti sono stati finora i cittadini che hanno aderito all’appello del Comune a diventare dei plogger, unendo la passione per la corsa a quella per vivere in una città più pulita.

“A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti perché stanno contribuendo in modo

prezioso alla cura del nostro territorio – le parole del vicesindaco Lorenzo Citterio e della consigliera con delega all’educazione ambientale Benedetta Villa -. La loro partecipazione non solo sta contribuendo a migliorare la pulizia degli spazi pubblici, ma si sta rivelando fondamentale anche grazie alle segnalazioni puntuali inviate agli uffici, che aiutano nella gestione di un ampio territorio comunale”.

E’ ancora possibile unirsi al gruppo dei plogger: basta inviare una mail all’Ufficio Ecologia all’indirizzo servizio.ecologia@comune.casatenovo.lc.it.

L’iscrizione è gratuita e il Comune fornisce un kit completo per svolgere l’attività in

sicurezza e autonomia, ovvero guanti, pinza raccoglitore e sacchi verdi da esporre insieme al sacco rosso nei giorni di raccolta.

“Rinnoviamo pertanto l’invito ad aderire al plogging nella consapevolezza che, anche con

piccoli gesti, si può contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e alla

valorizzazione del nostro territorio” concludono Citterio e Villa.