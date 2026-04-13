L’olgiatese Teo Canzi, vincitore di MasterChef, in Regione da Fontana

L’incontro si è tenuto oggi, lunedì 13 aprile, a Palazzo Lombardia

“Un onore essere qui con il presidente Fontana perché il mio obiettivo è continuare ad approfondire la storia e le identità culturali della gastronomia del mio territorio, il Lecchese.

OLGIATE MOLGORA- Un incontro informale, all’insegna della simpatia e della condivisione dei sapori dei territori lombardi da esaltare e promuovere, quello tra il governatore Attilio Fontana e il vincitore di MasterChef Italia 2026, Matteo Canzi, per tutti Teo, 24enne di Olgiate Molgora.

Il giovane, laureato in economia e dopo alcune esperienze di lavoro all’estero, ha scelto di assecondare la sua passione per la cucina e ha partecipato al popolare programma televisivo dimostrando grande creatività, versatilità, fantasia e passione smisurata.

“Un onore per me essere qui con il presidente Fontana – ha detto – perché il mio obiettivo è continuare ad approfondire la storia e le identità culturali della gastronomia del mio territorio, il Lecchese. L’obiettivo è esaltare i sapori di prodotti realizzati con le materie prime a disposizione: il pesce di lago, le castagne, i suini e il pollame. Sogno di aprire un ristorante, proprio nelle mie zone, per far conoscere il patrimonio di ricette della tradizione e suscitare la curiosità di chi vorrà venire a gustarle. Voglio fare i passi con la necessaria calma, in questo mondo il rischio di chiudere dopo due anni di attività è molto alto”.

“Matteo è un ragazzo che apprezzo e stimo – ha sottolineato il presidente Fontana – perché ha le idee molto chiare, ha dato spazio alle sue passioni e alle cose che gli piace fare, è un gran lavoratore e i rischi e le sfide non lo spaventano, anzi. Come ha dimostrato nel suo percorso che lo ha portato alla vittoria di MasterChef, l’impegno, il sacrificio, la determinazione e la individuazione dei traguardi da raggiungere sono nel Dna di noi lombardi. Mi fa piacere che voglia continuare a fare grande la nostra Lombardia con le sue idee imprenditoriali, noi faremo il tifo per lui”.

All’incontro erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia Mauro Piazza, anche lui espressione del territorio lecchese e il papà di Matteo Canzi, Marco.