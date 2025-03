Lomagna, 4 monolocali per puntare all’autonomia delle persone con disabilità

L’inaugurazione dei quattro monolocali è avvenuta questa mattina, martedì

Gli alloggi, di proprietà del comune di Lomagna, sono stati attrezzati da Retesalute e verranno presto assegnati a persone con disabilità

LOMAGNA – Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità. Nascono con questa finalità i quattro monolocali inaugurati questa mattina, martedì 25 marzo, in via Magenta 15. Di proprietà comunale e realizzati nell’ambito di un piano di riqualificazione urbanistica dell’intera area, i quattro alloggi, situati a piano terra all’interno del condominio Verma, sono stati affidati, tramite comodato d’uso, all’azienda speciale Retesalute che, per conto dell’ambito di Merate, si è occupata del loro allestimento beneficiando di un importante finanziamento del Pnrr (M5C2 – Autonomi per persone con disabilità).

Non solo. Sempre Retesalute si occuperà dell’assegnazione e della gestione, preoccupandosi di seguire il percorso di crescita e autonomia delle persone assegnatarie, favorendo momenti comunitari di condivisione del percorso intrapreso.

“Tutti gli alloggi sono stati dotati di domotica e sono stati attrezzati per la digitalizzazione – ha puntualizzato il direttore di Retesalute Luca Rigamonti, intervenuto al taglio del nastro insieme al presidente del Consiglio di amministrazione Roberto Corbetta -. Il contratto con il Comune di Lomagna prevede una durata ventennale: l’obiettivo è quello di promuovere e sostenere un percorso di autonomia di persone disabili che potranno comunque sempre appoggiarsi a un accompagnamento educativo”.

Il progetto vuole infatti potenziare e sviluppare competenze e capacità delle persone coinvolte, in un’ottica che non si contraddistingue come assistenziale. Proprio per questo ciascun assegnatario dovrà contribure anche in parte alle spese legate all’alloggio, anche se le utenze e le tasse, come la Tari, saranno a carico di Retesalute. “Oggi abbiamo inaugurato i primi quattro miniappartamenti realizzati grazie ai fondi Pnrr. A breve ne metteremo a disposizione altri due a Merate e poi a Cernusco”.

Soddisfatta del traguardo raggiunto anche la sindaca di Lomagna Cristina Citterio: “Non nascondo un certo orgoglio e una grande soddisfazione per questo momento che aspettavamo da tempo. La parola che mi viene in mente per prima è gratitudine. Gratitudine per questo viaggio, partito da una scelta urbanistica, effettuata dall’allora sindaco Stefano Fumagalli e dalla sua vice Emma Mantovani, che si è concretizzata in una bella contaminazione con spazi messi a disposizione per il bene comune”.

Citterio ha aggiunto: “L’altra parola su cui voglio soffermarmi è autonomia: questi alloggi non rappresentano solo un luogo fisico, ma spazi per delle relazioni che si stanno costruendo”.

Presente alla cerimonia anche il parroco don Andrea Restelli che ha benedetto i quattro alloggi, esprimendo a sua volta soddisfazione per il nuovo percorso intrapreso.