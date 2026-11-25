Lunedì 23 il primo appuntamento tenuto da Sebastiano Gerosa, studente di Relazioni internazionali e Scienze Politiche all’Università Statale di Milano

Il ciclo di incontri, promosso nell’ambito di Progetta_LO 2.0, prosegue nel 2027 con altri tre appuntamenti

LOMAGNA – Quarantasei giovani, tra i 17 e i 27 anni, hanno partecipato al primo appuntamento della nuova edizione della scuola di passione politica, promossa dal Comune di Lomagna e da PASO Cooperativa Sociale nell’ambito del progetto Progetta_LO 2.0. Un’iniziativa che quest’anno punta ancora di più sul protagonismo delle nuove generazioni, affidando direttamente ai ragazzi la preparazione e la conduzione degli incontri.

Il primo appuntamento si è svolto lunedì 23 novembre allo Spazio Polifunzionale di via Silvio Pellico, con un approfondimento sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e sulla strategia della tensione. A guidare la serata è stato Sebastiano Gerosa, ventenne di Merate e studente di Relazioni internazionali e Scienze politiche all’Università Statale di Milano, che ha curato la ricerca attraverso documenti, fonti bibliografiche, materiali audiovisivi e interviste.

Il ciclo di quest’anno, intitolato “Date che fanno storia: quattro date che hanno cambiato l’Italia”, propone un percorso nella storia contemporanea per comprendere gli avvenimenti del passato e interpretarli alla luce del presente. Al fianco dei giovani continua a esserci il professor Raffaele Mantegazza dell’Università Milano-Bicocca, con il ruolo di facilitatore del confronto e del pensiero critico.

La partecipazione al primo incontro, con ragazzi arrivati dalle province di Lecco, Bergamo, Monza e Brianza, Como e Milano, ha confermato l’interesse per un’esperienza che vuole essere non soltanto formativa, ma anche occasione di conoscenza e condivisione.

I prossimi appuntamenti

La Scuola di Passione Politica tornerà nel 2027 con altri tre incontri dedicati ad altrettante pagine della storia italiana. L’ 11 gennaio si parlerà del disastro di Seveso, dell’Italia dei veleni e della nascita di una nuova coscienza ecologica; il 3 marzo della strage di via Fani e del caso Moro e il 12 aprile dell’arresto di Mario Chiesa, Tangentopoli e oltre.

Gli incontri sono rivolti ai giovani dai 15 ai 34 anni e si terranno sempre allo Spazio Polifunzionale di Lomagna, in via Silvio Pellico 9. Dalle 19 sarà possibile condividere una pizza, mentre gli approfondimenti inizieranno alle 20.30.

I posti sono limitati e verrà data precedenza a chi avrà prenotato la partecipazione. Per consultare il programma completo e iscriversi è possibile visitare il sito di PASO Cooperativa Sociale: https://cooperativapaso.it/scuola-passione-politica-lomagna/.