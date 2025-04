Lomagna, film e letture per sensibilizzare sull’autismo

Sono due le iniziative predisposte dall’amministrazione comunale

Si comincia giovedì con la proiezione di un film mentre sabato al parco letture per i più piccoli

LOMAGNA – Un film e delle letture per bambini per sensibilizzare sui disturbi dello spettro autistico. E’ quanto organizza l’amministrazione comunale lomagnase con due iniziative distinte in programma nei prossimi giorni.

Si comincia domani, giovedì 10 aprile, alle 21 all’auditorium di via Roma con la proiezione del film intitolato “Sul sentiero blu”: la pellicola racconta il viaggio di un gruppo di giovani, collegabili alla sfera dell’autismo, che, insieme a una equipe di educatori e medici, affronta un tratto della via Franchigena con destinazione finale Roma.

Sabato 12 aprile sarà invece la volta di “Stelle sul comodino”, letture di libri Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa) con laboratorio e gioco a atema per bambini dai 6 ai 9 anni condotti da educatori della Cooperativa Paso. L’iniziativa si terrà dalle 15 alle 17 al parco giochi (in caso di pioggia al Cag).