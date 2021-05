Verranno affissi anche i disegni, le fotografie e le illustrazioni realizzate contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti

La giornata ambientale porta la firma del Comune insieme alle Consulte e a diverse associazioni. Previste, nel pomeriggio, anche letture musicali a tema

LOMAGNA – Rimboccarsi tutti insieme le maniche per dare una bella ripulita al paese. E’ rivolto a all’intera cittadinanza l’invito a partecipare alla giornata ambientale “Salviamo la terra. Ri-puliamo l’ambiente” in programma il 5 giugno, giornata dell’ambiente, a Lomagna,

Promossa dall’amministrazione comunale insieme alla consulta Istruzione e Cultura e Territorio, l’iniziativa si svolgerà per l’intero arco della giornata prevedendo una fase operativa di pulizie al mattino, seguita nel pomeriggio da un momento di letture a tema con accompagnamento musicale.

Il ritrovo è infatti fissato alle 9 al Parco Verde, da dove si inizierà la caccia ai rifiuti nelle vie del paese. Sarà l’occasione anche per affiggere, grazie al contributo dei volontari della Protezione civile, i disegni, le fotografie e le illustrazioni realizzate sul tema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti realizzati in precedenza e consegnati in biblioteca il 29 maggio dalle 14.30. Nel pomeriggio invece dalle 16 letture in musica a cura dell’associazione Amici della Musica e della Bibliocultura 2.0.

