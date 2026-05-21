Lomagna: la testimonianza di suor Luisa continua a vivere grazie al progetto Kenbe Fèm

Ieri sera, mercoledì, l’incontro per raccontare l’impegno dei giovani e trasformare la solidarietà in azione concreta

Durante la serata è stato consegnato il contributo raccolto con l’evento “Scambia – gusta – ascolta” a sostegno dell’associazione Piccole Sorelle del Vangelo

LOMAGNA – La testimonianza di suor Luisa Dell’Orto continua a vibrare seminando impegno, passione e competenza. E’ stata una serata intensa, partecipata e carica di umanità quella promossa ieri sera, mercoledì, nell’auditorium di via Roma, da Paso Cooperativa sociale insieme al gruppo giovani Progetta_LO e al Comune di Lomagna per custodire la memoria e fare tesoro degli insegnamenti lasciati dalla missionaria lomagnese uccisa ad Haiti il 25 giugno del 2022.

L’appuntamento è servito per fare il punto sul progetto “Kenbe Fèm – Ri-generazione Umana”, nato non per “risolvere problemi”, ma per creare opportunità concrete di crescita, partecipazione e protagonismo giovanile.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come educatori, volontari e adulti di riferimento abbiano cercato di essere non persone che “fanno al posto dei ragazzi”, ma compagni di viaggio capaci di incoraggiarli a mettersi in gioco, proprio come faceva Suor Luisa con i giovani di Haiti.

Particolarmente significativo anche il richiamo al valore della cultura e del pensiero critico come strumenti di libertà ed emancipazione. Così come Suor Luisa utilizzava il sapere per aiutare le persone a diventare più consapevoli, anche all’interno del progetto di Lomagna figure come il professor Mantegazza hanno saputo coinvolgere i ragazzi con modalità attive e partecipate, fino ad affidare direttamente a loro la conduzione degli incontri della Scuola di Passione Politica.

Tra gli aspetti più belli emersi durante la serata, il percorso di tanti giovani che negli anni sono passati “dall’altra parte della barricata”: ragazzi che avevano usufruito di servizi educativi, doposcuola e spazi aggregativi e che oggi sono diventati punti di riferimento per i più piccoli. Esperienze come “Imparo da te” hanno dimostrato quanto la fiducia possa far emergere responsabilità, capacità educative e nuove consapevolezze.

Grande importanza è stata data anche agli spazi di comunità: sale comunali, auditorium, centro polifunzionale, parchi e luoghi aperti che l’Amministrazione Comunale ha scelto di mettere concretamente a disposizione dei giovani, riconoscendo loro un ruolo attivo nella vita del paese.

La serata ha restituito anche il senso più profondo del progetto “Kenbe Fèm”, espressione creola che significa “tenere duro”. Un invito che in questi anni ha accompagnato ragazzi, educatori, volontari e amministratori nel costruire legami autentici, creare occasioni di partecipazione e fare rete con altre realtà del territorio.

Le iniziative, le relazioni, le idee e le progettualità continueranno anche oltre la conclusione formale del progetto prevista per giugno, perché – come ricordato durante l’incontro – quando si semina con cura e fiducia, da una piccola piantina può crescere un grande albero.

Durante la serata è stato infine consegnato il contributo raccolto con l’evento “Scambia – gusta – ascolta” a sostegno dell’associazione Piccole Sorelle del Vangelo, destinato a nuovi progetti ad Haiti ispirati all’opera di Suor Luisa. Un gesto concreto che ha unito solidarietà, sostenibilità e attenzione alle persone, attraverso un percorso condiviso di riflessione sui consumi, sulla cura del pianeta e sulle alternative alla fast fashion.