Lomagna: nuova smoking area fuori dal centro sportivo per contrastare l’abbandono dei mozziconi

Donata da Plastic Free Onlus Lombardia all’amministrazione comunale

Un ulteriore passo nel percorso di attenzione ambientale intrapreso dal Comune

LOMAGNA – Una nuova area dedicata ai fumatori per contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta e contribuire a mantenere puliti gli spazi pubblici. È stata installata a Lomagna, nei pressi del centro sportivo comunale, una smoking area donata da Plastic Free Onlus Lombardia all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di intervenire in uno dei punti del paese maggiormente interessati dalla presenza di mozziconi a terra.

L’installazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione ambientale intrapreso dal Comune, che lo scorso marzo, a Roma, ha ricevuto il riconoscimento nazionale di Comune Plastic Free 2026, risultando tra i dodici Comuni lombardi premiati per l’impegno nella tutela del territorio, nella riduzione della plastica monouso e nel contrasto all’abbandono dei rifiuti.

La nuova smoking area è stata collocata all’esterno del centro sportivo, in una zona individuata dall’Amministrazione comunale, anche a seguito di proposta dei cittadini durante la Consulta Territorio, per la frequente presenza di mozziconi abbandonati. L’obiettivo è offrire ai frequentatori della struttura un punto dedicato al corretto conferimento dei residui delle sigarette, prevenendone la dispersione nell’ambiente.

“La scelta dell’Amministrazione comunale di collocare la smoking area nei pressi del centro sportivo risponde a una criticità concreta del territorio – dichiara Barbara Cavanna, segretario regionale di Plastic Free Onlus Lombardia -. Questa installazione vuole essere una risposta semplice ma utile, che punta a migliorare il decoro dell’area e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani. Il Comune di Lomagna dimostra da tempo grande attenzione alle nostre proposte e una disponibilità che si traduce in iniziative concrete a beneficio del territorio”.

La donazione rientra in un’iniziativa promossa da Plastic Free Lombardia a favore dei Comuni insigniti del riconoscimento Plastic Free 2026. Per l’acquisto delle smoking area sono stati utilizzati i 3.000 euro ottenuti nell’ambito del quiz organizzato durante la cerimonia nazionale di premiazione dello scorso marzo, destinando così le risorse a interventi concreti per contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta. L’iniziativa rafforza una collaborazione già consolidata tra Plastic Free e il Comune di Lomagna, che ogni anno promuovono quattro giornate di pulizia ambientale, con il coinvolgimento anche dei volontari della Protezione Civile.

“Desideriamo ringraziare la sindaca Cristina Maria Citterio e il vicesindaco Lino Lalli, particolarmente attento e presente nelle attività di sensibilizzazione ambientale – conclude Cavanna –. La collaborazione con il Comune è un esempio di come il dialogo tra volontariato e istituzioni possa produrre risultati tangibili. Ci auguriamo che questa nuova smoking area contribuisca a ridurre sensibilmente l’abbandono dei mozziconi nei pressi del centro sportivo e incoraggi comportamenti sempre più responsabili”.