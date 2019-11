Lomagna, poesia e musica per dire no alla violenza sulle donne

Appuntamento domenica 24 novembre alle 16 all’Auditorium di via Roma

L’iniziativa promossa dal Comune insieme al centro musicale Rino Perego e all’associazione bibliocultura

LOMAGNA – Poesia e musica contro la violenza sulle donne. Anche Lomagna scende in campo coin occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento è in programma domenica 24 novembre alle 16 all’auditorium di via Roma grazie all’iniziativa messa a punto dal Comune in collaborazione con l’associazione Centro studi e Cultura musicale Rino Perego e dell’associazione bibliocultura 2.0, volontri biblioteca Lomagna.