Lomagna, premiati gli studenti meritevoli e presentato il diritto allo studio

Sono state tredici le borse di studio assegnate

Primo piano di diritto allo studio per il neo assessore Elena Gandolfi

LOMAGNA – La cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli ha aperto giovedì sera il consiglio comunale di Lomagna. Presente per l’occasione anche il nuovo dirigente scolastico Claudia Angelini che si è congratulata con i ragazzi per l’ottimo risultato raggiunto negli studi. Tredici i ragazzi premiati. Per la scuola secondaria di primo grado il riconoscimento è andato a Marta Bonanomi, Sofia Roja Mejia, Claudia Ludovica Rusconi e Chiara Ruggeri, mentre per la secondaria di secondo grado a Irene Bonanomi e Riccardo Panzeri. Per l’università triennale il riconoscimento è andato a Debora Corneo, Cristian Forte, Michela Penati mentre per la magistrale a Ilaria Comi, Ilaria Manganini, Elena Pisanelli e Sara Stucchi.

Terminata la cerimonia è toccato poi al nuovo assessore all’Istruzione Elena Gandolfi prendere parola per presentare il piano di diritto allo studio. “Consentitemi di ringraziare Emma Mantovani che ha gettato le basi di tante progettualità e spazi che accolgono i nostri ragazzi oggi – ha esordito, sottolineando come il piano del diritto allo studio sia frutto della concertazione e dell’impegno di non solo di docenti, insegnanti e dirigente scolastico, ma anche del personale amministrativo dell’Istituto Comprensivo e del Comune di Lomagna che quotidianamente sono l’interfaccia di famiglie e bambini e rispondono alle numerose e legittime richieste. “Ringrazio inoltre i volontari del Piedibus, quelli dell’associazione Pensionati e tutti coloro che ogni giorno direttamente o indirettamente danno il loro contributo”. Gandolfi ha poi sottolineato la bontà del documento, come strumento di programmazione, di accountability e di trasparenza, ma anche di memoria per stimolare alla riflessione e al confronto.

Numeri e progetti

Venendo ai numeri, 122 sono gli alunni della scuola dell’infanzia paritaria don Carlo Colombo e 6 i lomagnesi frequentati la scuola materna statale di Lomagna. 220 gli alunni della primaria e 110 gli alunni lomagnesi alla scuola media Verga che ha sede a Cernusco. Ammonta a 90mila euro circa la spesa per l’assistenza agli studenti disabili per un totale complessivo di ore di 3922. Tanti i progetti promossi. Per la primaria spiccano l’orto didattico, Breragioca, a scuola di sport, la visita a Marzabotto, Dai proviamo a fare sport!, Dai facciamo musica, i nostri amici vigili e l’entrata e l’uscita in sicurezza grazie ai nonni. Tra le iniziative invece le Curioniadi, il consiglio sovracomunale dei ragazzi e delle ragazze, le attività extrascolastiche con Bibliocultura e la promozione della lettura in collaborazione con la biblioteca. Per le scuole medie invece proposti i progetti “Leonardo le radici e le ali”, educazione alla legalità, avviamento alla pratica sportiva, Curioniadi, Consiglio sovracomunale dei ragazzi e attività post scolastica.