Lomagna, ricca settimana di eventi per la festa del paese

Al via mercoledì con una serata “Parole e musica” in auditorium

Focus sulla storia di Lomagna grazie al commento del Liber Cronicus di don Francesco Carini

LOMAGNA – Una festa del paese nel segno di don Francesco Carini, parroco di Lomagna in epoca rinascimentale di cui quest’anno ricorre il 200esimo anniversario della nascita. E’ al via una settimana ricca di iniziative per Lomagna grazie alle attività promosse dal Comune insieme alle associazioni (Ale G., Pensionati Lomagna, Protezione Civile Lomagna, Bibliocultura 2.0, Amici della Musica, Centro Culturale Don Vico, Gruppo Alpini Lomagna, Aido Gruppo “Alessandro e Teresa” Lomagna Osnago, Gruppo Avis Lomagna, Gruppo Lomagna Giovani, Gruppo Noi Donne, Lomagna Amica, Gruppo Sportivo Oratorio), alla parrocchia, all’Oratorio, alla Scuola dell’Infanzia, al Centro Diurno Integrato, a un gruppo di ballo e musicale e ai tanti cittadini che hanno deciso di mettere a disposizione della collettività il loro saper fare e pensare.

Un programma ricco

Si comincia mercoledì 11 settembre con Aspettando la festa, ovvero l’appuntamento alle 21 in Auditorium con Parole e Musica, una serata letteraria e musicale a cui segue il rinfresco. Giovedì 12 settembre alle 21, sempre in auditorium, sarà la volta della lettura e del commento dei brani – trascritti dal Professor Alessandro Panzeri e dall’architetto Umberto Carozzi – del Liber Cronicus di Don Francesco Carini (Parroco di Lomagna in epoca risorgimentale), in occasione del 200esimo anniversario dalla sua nascita. Il giorno seguente – venerdì 13 settembre – alle 18 ci sarà una visita guidata nei luoghi del manoscritto con punto di ritrovo in auditorium.

Musica, cibo e bancarelle

Sabato 14 settembre, in linea con la tradizione, ci saranno nel centro storico gli stand delle associazioni con gli assaggi (dalla trippa al vin brûlé, dalle pietanze dal mondo a quelle brianzole), l’esposizione dei lavoretti dei piccoli utenti di Lomagna Amica, un percorso di giochi sonori con la rassegna I luoghi del lago e dei colli, la musica dialettale con i Blue Crackers, la consueta distribuzione di palloncini, un book-mob e il ballo country con Lo.Eagles sul sagrato. Ci saranno anche le bancarelle e Goldsprint.

Domenica messa solenne e processione

La festa del Paese continua domenica 15 settembre con la messa solenne alle 10. Segue alle 11 lo spettacolo Il circo dei burattini, per tutte le fasce d’età, con aperitivo presso il Centro Diurno Integrato Corte Busca mentre nel pomeriggio è organizzata la pesca in oratorio. Alle 20.30 infine la Processione dell’Addolorata.

Per leggere il programma completo della festa, clicca qui