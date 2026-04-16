Lomagna si cura: il 16 focus sull’obesità con il dottor Jacob Panzeri

Appuntamento questa sera, giovedì, all’auditorium di via Roma
Al centro dell’incontro il ruolo dei nuovi farmaci e l’importanza di uno stile di vita sano
LOMAGNA – Si terrà questa sera, giovedì 16 aprile, il secondo incontro della rassegna ”Lomagna Si-Cura”, il festival della Scienza di Lomagna giunto alla terza edizione e promosso dalla Consulta Istruzione e Cultura.
La serata, in programma dalle 21 all’auditorium di via Roma, vedrà come relatore il dottor Jakob Panzeri, medico di base nonché nutrizionista che approfondirà il ruolo dei nuovi farmaci che negli ultimi anni hanno rivoluzionato l’approccio terapeutico all’obesità, offrendo strumenti più efficaci e mirati per il controllo del peso.
Accanto alle nuove possibilità offerte dalla medicina, verrà inoltre ribadito l’importanza fondamentale di uno stile di vita sano, basato su una corretta alimentazione su una attività fisica regolare, elementi indispensabili di ogni percorso di cura duraturo e veramente efficace.
L’obiettivo è parlare dell’obesità come di una condizione complessa che richiede un approccio globale, informato e privo di pregiudizi.