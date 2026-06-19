Lomagna, tre giorni di festa per il 30esimo della Protezione Civile

L’apertura dei festeggiamenti è in programma questa sera, venerdì 19 giugno

Domenica la cerimonia istituzionale con la consegna degli attestati ai volontari

LOMAGNA – Tre giorni di festa per celebrare i primi 30 anni del gruppo di Protezione civile, ringraziando i volontari per le tante attività svolte in questi anni. Si comincia questa sera, venerdì 19 giugno, al parco giochi di via Pellico con l’apertura della cucina a partire dalle 19 e il tributo a Zucchero con la Sugarlive Band.

Domani, sabato 20 giugno, dalle 17 saranno presenti i banchetti della Protezione civile per illustrare compiti e iniziative in corso: sarà realizzato anche un mini corso radio per ragazzi, seguito da una dimostrazione cinofila. Si potrà mangiare alla festa, sempre a partire dalle 19 mentre il palcoscenico sarà poi animato dal complesso musicale tutto al femminile con Alea & Band.

Domenica 21 sarà infine la volta dei festeggiamenti istituzionali con il ritrovo alle 10 al parcheggio del campo sportivo di via Volta, la messa delle 10.30 in chiesa parrocchiale e, a seguire il corteo fino al parco giochi, dove alle 12 si terrà la benedizione e la consegna degli attestati ai volontari con il discorso di ringraziamento delle autorità dell’amministrazione comunale capitanate dalla sindaca Cristina Citterio.