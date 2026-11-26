Tra le richieste dei viaggiatori quelle di maggiori controlli e rimborsi

Nuovi banchetti per la raccolta firme nell’ambito della campagna Lombardia si muove

PADERNO D’ADDA – Decine di firme raccolte questa mattina, giovedì 26 novembre, alla stazione ferroviaria di Paderno d’Adda per sostenere “Lombardia si muove”, la campagna che punta a cambiare il sistema del trasporto ferroviario regionale attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare. Il banchetto, organizzato dalle 6.15 alle 8, ha visto la partecipazione di Francesco Ninno, referente del Comitato Pendolari del Meratese, ed Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione.

L’iniziativa prosegue così sul territorio dopo i riscontri positivi registrati nelle precedenti tappe a Merate, Cernusco Lombardone e Osnago. Al centro della mobilitazione ci sono principalmente tre richieste: maggiore trasparenza sui dati del servizio, controlli indipendenti sulla qualità del trasporto e rimborsi automatici per i viaggiatori in caso di disservizi.

La proposta nasce dalla volontà di rendere il servizio ferroviario lombardo più efficiente e vicino alle esigenze di chi utilizza quotidianamente treni e collegamenti regionali. Tra le criticità indicate dai promotori c’è il rinnovo fino al 2033 del contratto di servizio con Trenord, avvenuto senza gara pubblica. A questo si aggiungono i dati sulla puntualità: 80% nel 2024 e 83% nel 2025, a fronte di un obiettivo contrattuale dell’89,5%.

“Non vogliamo convivere con questi problemi per altri sette anni”, è la posizione dei sostenitori della campagna, che chiedono un sistema di monitoraggio più trasparente, con la pubblicazione di dati dettagliati su corse, ritardi, cancellazioni, affollamento, pulizia, accessibilità, reclami, rimborsi e qualità complessiva del servizio.

La proposta prevede inoltre di sperimentare l’apertura graduale del mercato ferroviario regionale, attraverso gare pubbliche per una parte limitata del servizio, con l’obiettivo di favorire qualità, efficienza e competitività.

Per avviare l’iter legislativo attraverso l’iniziativa popolare sono necessarie almeno 5mila firme, come previsto dallo Statuto della Regione Lombardia. Per raggiungere il traguardo i promotori stanno organizzando banchetti in diverse località lombarde.

Le prossime occasioni per sottoscrivere la proposta nel territorio saranno lunedì 30 novembre alla stazione di Calolziocorte, dalle 7 alle 9, e giovedì 4 dicembre alla stazione di Olgiate Molgora, sempre dalle 7 alle 9.