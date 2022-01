L’ospedale di Merate non è più covid free: 9 posti in Medicina

Per mesi l’ospedale di Merate era riuscito a mantenersi “pulito”

MERATE – L’ospedale Mandic di Merate non è più Covid free. Da ieri sera, giovedì 20 gennaio, un reparto del presidio ospedaliero di via Cerri, ovvero quello della Medicina A, è tornato a ospitare pazienti positivi al Covid. Nove, per la precisione, i posti letti ricavati.

Era da maggio dello scorso anno che non succedeva più, quando il calo dei ricoveri ospedalieri dovuti al coronavirus, aveva permesso di “ripulire” tutti i reparti del Mandic lasciando la gestione dei casi positivi all’ospedale Manzoni di Lecco.

Con la recrudescenza della situazione emergenziale, il nosocomio lecchese è andato a riempirsi, settimana dopo settimana, di persone positive al virus, per cui è stato necessario il ricovero ospedaliero, in alcuni casi anche in terapia intensiva o sub intensiva.

Un quadro clinico emergenziale, a cui ha contribuito anche il vertiginoso aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron, che ha portato ieri sera la dirigenza di Asst Lecco a decidere di riaprire alcuni posti letto anche all’ospedale di Merate.