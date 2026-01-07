Lotteria Italia 2026: venduto a Cremella biglietto da 50mila euro

L’estrazione dei biglietti vincenti è avvenuta martedì 6 gennaio

La dea bendata ha fatto tappa anche nel Lecchese

CREMELLA – La fortuna ha fatto tappa anche nel Lecchese e precisamente a Cremella dove risulta venduto uno dei biglietti vincenti della lotteria Italia.

Come da tradizione, l’estrazione è avvenuta ieri, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, durante la nota trasmissione televisiva Affari Tuoi.

Il primo premio, pari a un assegno da 5 milioni di euro, corrisponde al biglietto T 270462 che risulta venduto a Roma.

E a poca distanza, ovvero a Roma Ciampino, è stato venduto anche il biglietto E 334755 corrispondente al secondo premio da 2,5milioni di euro.

Il terzo premio da 2 milioni di euro è invece andato al possessore del biglietto L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia) mentre il quarto, da 1,5 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto D 019458 venduto a Jerzu (Nuoro).

Il quinto premio da 1 milione di euro va al biglietto Q 331024 venduto ad Albano Laziale (Roma).

Il premio speciale da 300 mila euro è stato invece venduto ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno con il biglietto M 291089.

Per trovare una vittoria nella nostra provincia bisogna cercare tra i premi di terza categoria, ovvero quelli con premi pari a 50mila euro: a Cremella risulta infatti essere stato venduto il tagliando numero Q 219217, estratto al 49esimo posto.

QUI L’ELENCO COMPLETO DEI BIGLIETTI ESTRATTI