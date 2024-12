Luci sul Castello e casetta di marzapane: a Merate si è accesa la magia di Natale

Magia e meraviglia per l’accensione delle luci sul Castello Prinetti

Sono tante le iniziative messe in calendario in vista delle festività natalizie

MERATE – Si è accesa la magia di Natale a Merate e la città è pronta a vivere il periodo più suggestivo e affascinante dell’anno tra luci colorate, attrazioni e sorprese. Era gremita ieri la piazza per l’accensione delle proiezioni sul Castello Prinetti con il fascio di stelle azzurre sulla torre e l’immagine di un Babbo Natale e di un simpatico pupazzo di neve sulla parete principale del simbolo della città.

A prendere parte alla cerimonia di inaugurazione, insieme a tanti semplici cittadini e moltissimi bambini, c’erano il sindaco Mattia Salvioni e la presidente della Pro Loco Simona Vitali, che hanno voluto entrambi ringraziare la famiglia Crippa di Technoprobe per aver sponsorizzato le luci sul Castello.

Accesa anche la casetta di marzapane posizionata al posto della fontana: presente per l’occasione Babbo Natale in persona che non si è sottratto ai selfie di rito con grandi e piccini. A impreziosire ulteriormente l’atmosfera gli stand della Pro Loco con cioccolata calda e quello degli Amis di Pumpier de Meraà con le caldarroste e vin brulè. Gettonatissimo anche lo stand della truccabimbi con i bambini e le bambine in fila per dare vita, sul proprio viso, ai volti di tigri, farfalle e unicorni.

Non poteva mancare la piva della banda sociale meratese che, giunta sotto la torre proprio al momento dell’accensione delle luci, ha poi percorso via Baslini per arrivare in piazza Eroi portando in tutto il centro l’atmosfera di Natale.

Il programma delle iniziative natalizie prevede ora, dopo il tradizionale appuntamento del prossimo fine settimana con la fiera di Sant’Ambrogio e le iniziative legate al santo patrono, sabato 14 dicembre il mercatino delle associazioni e Babbo Natale che scende da Palazzo Tettamanti alle 16.30 e il villaggio di Natale il 15 dicembre dalle 10 alle 19.