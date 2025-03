Luoghi del Cuore: a sostegno del Traghetto di Imbersago anche l’istituto Marco Polo di Colico

Studenti e professori della scuola superiore lecchese hanno raccolto più di 300 firme in pochi giorni

Il traghetto di Imbersago è attualmente secondo nella classifica del concorso I luoghi del cuore del Fai

IMBERSAGO – Un grazie speciale agli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Marco Polo” che, in meno di una settimana, hanno raccolto, insieme ai docenti, ben 315 firme per sostenere la candidatura del Traghetto leonardesco al concorso nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano. A rivolgerlo sono il Comune e la Pro Loco di Imbersago, da mesi in campo per promuovere la candidatura della storica imbarcazione leonardesca al concorso Fai, coinvolgendo anche le scuole del Lecchese e delle Province limitrofe.

A raccogliere con entusiasmo l’appello è stata la scuola superiore dell’alto lago grazie al sostegno della preside e della professoressa Maria Rubano, che ha anche fatto visita domenica scorsa al traghetto. Una trasferta che presto verrà svolta anche dai ragazzi dell’lstituto di Colico che più si sono interessati e che hanno fatto insieme ai docenti un approfondimento sulla storia del traghetto, che verranno in visita a Imbersago, provando l’emozione di una traversata dell’Adda su questa imbarcazione ingegnosa che da secoli scivola silenziosamente sulle acque del fiume sfruttando la forza della corrente con la guida di una fune tesa fra le due sponde e la fatica di un solo uomo. “Una straordinaria macchina ecologica, semplice e originale – precisano dall’amministrazione comunale ricordando che anticamente il suo fascino colpì nientemeno che il grande genio Leonardo da Vinci che raffigurò nel Codice Atlantico un traghetto del tutto simile a quello di Imbersago che attraversa le acque dell’Adda da una riva all’altra. L’augurio è che l’esempio e il sostegno degli amici di Colico possa essere seguito anche da altre scuole”.

Tutti i cittadini possono dare una mano a valorizzarlo con una serie di investimenti e si spera in futuro con una nuova gestione stabile, semplicemente andando sul sito del FAI, Fondo Ambiente Italiano, e nella sezione riguardante il concorso dei “Luoghi del Cuore” con un voto al traghetto, premendo il pulsante “vota con 1 click”, presente sulla scheda ufficiale del concorso dedicata al Traghetto di Leonardo.

Per coloro che non avessero un indirizzo e-mail o non riuscissero a votare digitalmente, è possibile trovare i moduli nei seguenti luoghi:Panificio Mandelli, a Imbersago e “La Chiocciola” di Riva Alberta, a Imbersago.

Attualmente il traghetto ha collezionato 20.000 voti ed è secondo nella classifica

nazionale.