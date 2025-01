“Luoghi del Cuore”, il traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago al 1° posto della classifica provvisoria

C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare al censimento

Ecco la classifica provvisoria dei 10 luoghi più votati in Lombardia

IMBERSAGO – C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare al censimento de “I Luoghi del Cuore”, il programma nazionale promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e tutti, anche coloro che hanno già votato, sono invitati a continuare a farlo, per assicurare un futuro di tutela e valorizzazione ai propri luoghi amati, ma anche ai tanti altri di cui il censimento fa emergere i bisogni. Una chiesa affrescata, un antico monastero, un castello disabitato, una borgata di montagna, un pianoro coltivato, un bosco, un sentiero: molti scorci del nostro Paese sono stati testimoni di un momento della nostra vita oppure ci hanno meravigliato per la loro straordinaria bellezza e unicità. Non solo uno, il più significativo, bensì tutti questi “luoghi del cuore” possono essere votati e sostenuti per garantire la loro salvaguardia e valorizzazione.

Infatti, oltre ai primi tre classificati nazionali che riceveranno rispettivamente 70.000 euro, 60.000 euro, 50.000 euro, i luoghi che raggiungono la soglia di 2500 voti possono ambire a un contributo economico, candidandosi al Bando, che il FAI apre dopo ogni censimento, con un progetto di restauro o di valorizzazione. Il censimento, inoltre, innesca effetti virtuosi per i luoghi segnalati, che possono godere di positivi impatti economici, sociali, culturali e ambientali grazie alla visibilità ottenuta durante i mesi di voto. È importante e prezioso, quindi, continuare ad aiutare i “luoghi del cuore” più amati o che più hanno bisogno di intervento su iluoghidelcuore.it e mediante i moduli cartacei scaricabili dal sito: un gesto d’amore e di cura, semplice, concreto ed efficace, verso il patrimonio di storia, arte e natura dell’Italia.

Proprio perché il censimento è un’iniziativa di impegno civile che vuole stimolare e favorire la partecipazione attiva dei cittadini, si possono votare tutti i luoghi che si desidera, senza un limite numerico.

Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria della Lombardia:

Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago (LC)

Chiesa e Convento di Maria Incoronata a Martinengo (BG)

Parco Trotter Casa del Sole e Minitalia a Milano

Stazione funicolare di Lanzo d’Intelvi (CO)

Cascina dei Poveri a Busto Arsizio (VA)

Motonave La Capitanio 1926 a Lovere (BG)

Asilo Sant’Elia a Como

Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita a Monza

Chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore (BG)

Santissima a Gussago (BS)

Ancora, ampiamente votato in provincia di Pavia il Liceo Classico Severino Grattoni – IIS Galilei a Voghera.