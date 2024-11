Magia di Natale a Merate: inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Il taglio del nastro è avvenuto oggi pomeriggio, sabato

L’iniziativa è stata realizzata dalla Pro Loco insieme al Comune grazie alla sponsorizzazione di Fomas Group

MERATE – Taglio del nastro nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 novembre, per la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Libertà, dietro al Comune. Un appuntamento atteso dalle tante persone che amano cimentarsi sui pattini del ghiaccio mettendosi alla prova con scivolate e acrobazie.

“Siamo riusciti ad anticipare di qualche giorno rispetto all’anno scorso l’apertura di questa attrazione molto amata soprattutto dai più piccoli e siamo contenti di poterla ospitare in città fino al 12 gennaio” ha precisato la presidente della Pro Loco Simona Vitali, ringraziando la ditta Fomas per la sponsorizzazione. La pista di pattinaggio è più grande rispetto a quella posizionata lo scorso anno: un particolare, quest’ultimo, su cui ha posto l’accento il sindaco Mattia Salvioni, parlando di un “upgrade” importante e tale da intercettare il favore dei pattinatori, prima di cimentarsi, a sua volta, in pista.

Presente per l’occasione anche uno stand di una truccabimbi per rendere ancora più colorato e animato il pomeriggio di apertura della pista che sarà aperta tutti i giorni con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 15 19, sabato 10-12, 14.30-23, domenica 10-12, 14.30-20. Natale 16- 20; Santo Stefano 14.30 – 20 e 1° gennaio 14.30 – 20.

ll costo d’ingresso è di 8 euro (tempo illimitato). Anche quest’anno sarà possibile noleggiare degli orsetti e dei delfini con cui poter aiutare anche i piccolissimi a cimentarsi con la magia del pattinaggio su ghiaccio.

Ora il prossimo appuntamento con le iniziative inserite nel programma Magia di Natale, redatto dalla Pro Loco, è per domenica 1° dicembre con il posizionamento della casetta di marzapane al posto della fontana davanti al Palazzo comunale e l’accensione delle luci di Natale sul Castello Prinetti.