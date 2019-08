Maltempo, anche i City Angels in campo a Beverate di Brivio

Gli angeli di Lecco in aiuto a Beverate di Brivio

Sgomberati i garage in via Prada dopo il nubifragio del 22 agosto

BRIVIO – I City Angels di Lecco in prima fila per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Dopo le alluvioni di Dervio, Premana e Primaluna gli angeli dal basco blu si sono adoperati per i residenti di Beverate di Brivio, duramente colpiti dal temporale dello scorso 22 agosto.

Già da oggi, lunedì, la squadra coordinata da Marco Visentin è operativa per sgomberare dai materiali i box di via Prada. “Siamo sempre attivi sul nostro territorio e grazie alla formazione e preparazione siamo a fianco di chi ha bisogno, restando sempre a disposizione” fanno sapere gli ‘angeli’.