Maltempo. Emergenza rientrata a Bulciago: strade ripulite e messe in sicurezza

Gli interventi conclusi ieri pomeriggio su Via Roma, Via Stazione e SP342 colpite dalle intense precipitazioni

Numerosi volontari, anche di altre località, operativi per ripristinare le normali condizioni delle strade e la viabilità

BULCIAGO – Emergenza alluvionale terminata a Bulciago. Si sono ufficialmente conclusi nel tardo pomeriggio di lunedì gli importanti interventi di pulizia e messa in sicurezza di via Roma, via stazione e della SP342 fortemente colpiti dalle intense piogge torrenziali che dal pomeriggio di domenica sono proseguite fino a tarda sera.

“Si tratta purtroppo di fenomeni sempre più frequenti, di durata ed intensità sempre peggiori, che colpiscono il nostro territorio con violenza provocando ingenti danni materiali alla viabilità, alle aziende ed anche alle abitazioni presenti in loco, specialmente lungo l’asse stradale Como-Bergamo che è stato temporaneamente interrotto grazie all’intervento dei carabinieri della Stazione di Costa Masnaga”, spiegano Comune e Protezione Civile locale.

In emergenza è stato tempestivamente attivato dall’Amministrazione Comunale il Gruppo Comunale di Protezione Civile che prontamente è intervenuto in loco ed anche sul territorio di Cremella, convenzionato con il Comune di Bulciago, con circa venti volontari.

Data l’emergenza è stata attivata in Comune l’Unità di Crisi Locale (UCL) e vista la gravità e l’estensione dell’evento alluvionale e dei conseguenti danni, si è reso poi necessario l’intervento di altre organizzazioni a supporto dei volontari di Bulciago. In particolare sono intervenuti i volontari dei gruppi di Protezione Civile di Dervio, Cortenova, Croce Verde di Bosisio Parini e Falchi di Osnago.

Le operazioni di ripristino, avviate subito dopo l’evento alluvionale, si sono concentrate sulla pulizia delle strade, sulla rimozione di fango e detriti, sulla messa in sicurezza delle aree allagate, oltre all’aspirazione dei cumuli d’acqua e fango depositati negli scantinati di aziende ed abitazioni. La rotonda “a fagiolo” all’intersezione con Via Dante, che era stata chiusa per motivi di sicurezza, è stata riaperta al traffico, consentendo così il ripristino della normale circolazione in direzione del centro paese e verso le vie di collegamento principali già nella serata di ieri. Il tratto di strada sulla SP342 in prossimità dello scavalco dell’area ex Holcim è invece stato riaperto solo in tarda notte.

La situazione risulta ora sotto controllo e la viabilità è stata interamente ripristinata su tutte le arterie principali grazie all’instancabile lavoro dei tanti volontari e delle forze dell’ordine che sono intervenuti in condizioni meteo difficili, lavorando instancabilmente sotto l’acqua e nel fango per ore.

Presente agli interventi gli Amministratori del Comune raggiunti anche dal Prefetto, Sua Eccellenza Sergio Pomponio, il quale venendo a conoscenza dell’accaduto ha voluto recarsi personalmente sul territorio comunale per visionare i danni e gli interventi in corso.

Con il ripristino completo della viabilità e la conclusione degli interventi di pulizia, il Comune esprime la propria gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla gestione dell’emergenza e alla sua risoluzione.