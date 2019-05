MERATE – Ci saranno anche i rappresentanti del comitato a difesa dell’ospedale di Merate domani, martedì 7 maggio, alla manifestazione indetta sotto il Pirellone a Milano dal comitato a difesa del Pronto soccorso di Abbiategrasso. L’ospedale situato nella città a Sud Ovest di Milano ha già subito la chiusura nelle ore notturne del Pronto Soccorso. Uno scenario (smentito finora dalla dirigenza aziendale dell’Asst di Lecco) contro il quale sta lottando il comitato a difesa dell’ospedale di Merate preoccupato per quanto previsto dalla delibera regionale approvata a fine 2018. Nel provvedimento si parla della possibilità di chiusura notturna per i Pronto Soccorsi che non raggiungono la soglia dei 100 accessi al giorno, come è appunto Merate. Da qui la forte mobilitazione messa in atto dal sindacato Usb, in prima linea nella costituzione del comitato cittadino a difesa del Mandic. Una presa di posizione seguita nei giorni scorsi dalla lettera inviata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in Regione chiedendo ufficialmente rassicurazioni in merito. Domani, martedì, il comitato a difesa dell’ospedale di Abbiategrasso protesterà davanti agli uffici del Pirellone in via Fabio Filzi 22. Al presidio parteciperanno anche alcuni esponenti del Comitato in difesa dell’ospedale di Merate e anche alcuni lavoratori del Mandic, portando con sè lo striscione utilizzato al primo presidio del 19 febbraio.