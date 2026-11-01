Merate, 101 funerali nella chiesa di Sant’Ambrogio in un anno: età media 84 anni

Esposto, come da tradizione, per la solennità di Ognissanti il cartellone con i funerali celebrati in Sant’Ambrogio negli ultimi 12 mesi

A colpire è l’incremento dei decessi saliti a 101, rispetto ai 74 dello stesso periodo dell’anno precedente

MERATE – 101 persone morte in un anno, dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, nella parrocchia di Sant’Ambrogio. In occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, è stato esposto anche quest’anno nella chiesa prepositurale il cartellone che raccoglie i nomi delle persone di cui è stato celebrato il funerale in Sant’Ambrogio a Merate.

Esposto sul cancello del battistero per tutta l’ottava dei morti, riporta per ciascun defunto l’età e il giorno delle esequie, offrendo alla comunità un’occasione per ricordare chi non c’è più. A colpire è il deciso aumento dei decessi, passati dagli 84 del 2023 – 2024 e dai 74 del 2024 – 2025 ai 101 di questi ultimi dodici mesi. Un numero molto alto, superato solo nel 2019 – 2020, periodo caratterizzato però della pandemia da Coronavirus.

L’età media al momento del decesso è di circa 84 anni, mentre sono 26 le persone che avevano almeno 90 anni: poco più di un quarto del totale. Due, invece, avevano superato addirittura il secolo di vita.

La persona più anziana è stata Albina Luigia Giltini, scomparsa a 102 anni, seguita da Fernanda Consonni, che ne aveva 101. All’estremo opposto, il più giovane è stato Valerio Valagussa, morto a 60 anni.

Dall’elenco emerge anche una prevalenza femminile: le donne sono 58, pari a circa il 57% dei nominativi, mentre gli uomini sono 43.

Al di là dei numeri, il cartellone esposto in questi giorni rappresenta un appuntamento con la memoria della comunità meratese. Un elenco che, anno dopo anno, restituisce un quadro delle persone scomparse e accompagna le celebrazioni dedicate a Ognissanti e ai defunti.