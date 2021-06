La prova di preselezione e quella scritta si terranno nei laboratori di informatica dell’istituto Viganò

I candidati dovranno presentarsi muniti di referto negativo di un tampone Covid

MERATE – 105 candidati per due posti da agente della Polizia locale. E’ un numero a tre cifre quello fatto registrare dal concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato come agente di polizia locale, categoria C.

Il Comune di Merate ha fissato la convocazione della preselezione che si terrà martedì 6 luglio con i candidati suddivisi in tre tranche orarie differenti, a partire dalle 9.

Le prove si terranno presso i laboratori informatici dell’istituto superiore Viganò vista la necessità, prevista da una nuova normativa, di garantire lo svolgimento della prova in presenza ma in forma digitale.

I candidati dovranno presentarsi, oltre che con i consueti documenti, con un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo nelle 48 ore prima dalla data di svolgimento delle prove.

Chi supererà la preselezione dovrà poi cimentarsi nel pomeriggio, e sempre al Viganò, con la prova scritta, mentre l’orale, riservato a chi ha superato le prime due fasi del concorso, si terrà mercoledì 14 luglio alle 10, questa volta in sala civica in viale Lombardia. Anche in questo caso sarà necessario presentarsi con il referto negativo di un tampone o un test antigenico rapido.

Al termine della selezione verranno così individuati i due agenti da assumere nella pianta organica del Comune dopo il trasferimento dell’ormai ex comandante Roberto Carbone, sostituito dal suo vice Davide Mondella e di un agente andato in pensione.