Merate: 120 quadri donati da ArteE20 per abbellire l’ospedale Mandic

I quadri sono stati posizionati nel reparto di Medicina riabilitativa dell’ospedale Mandic di Merate

Il grazie del dg Marco Trivelli e del primario facente funzioni Tommaso Sellaroli

MERATE – Ben 120 quadri donati dall’associazione culturale ArteE20 ad Asst Lecco e già posizionati nel corridoio e nella palestra del reparto di Medicina riabilitativa da poco trasferito al primo piano del padiglione centrale del Mandic.

Ieri pomeriggio, martedì, il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli ha voluto personalmente ringraziare il presidente dell’associazione ArteE20, il maestro Massimo Bollani e gli oltre 70 artisti della sua scuola d’arte che hanno donato di buon grado il prodotto della loro arte all’ospedale di Merate, manifestando ancora una volta il profondo legame che unisce il territorio al presidio sanitario di via Cerri.

“L’ospedale per sua natura è un luogo in cui si punta all’essenziale, ma per poter curare serve qualcosa di più e la bellezza dell’arte è l’ingrediente che serve per rendere questa struttura una casa”.

Un grazie condiviso anche dal neo primario facente funzioni Tommaso Sellaroli da qualche tempo subentrato alla guida del reparto dopo il pensionamento di Pietro Tavani che con una battuta ha evidenziato come i quadri esposti si stanno rivelando anche un piacevole strumento per i pazienti per ingannare l’attesa delle visite.

Dal canto suo il maestro Bollani, pur evidenziando le lungaggini burocratiche della procedura di donazione, ha promesso un nuovo dono per abbellire le pareti di un altro reparto dell’ospedale cittadino: “Siamo alla decima donazione effettuata per strutture pubbliche e siamo ben orgogliosi di continuare a farlo”.