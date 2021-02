Merate, 120 richieste per i ‘nuovi’ buoni spesa

Il bando per l’erogazione dei nuovi buoni spesa è stato chiuso il 31 gennaio

L’assessore Maggioni: “Molto probabilmente avanzeremo una somma di denaro che utilizzeremo per un nuovo bando, calibrando bene i requisiti per la partecipazione”

MERATE – 120 domande per ottenere i buoni spesa, misura di solidarietà alimentare erogata dal Comune a fronte di uno stanziamento governativo. Tante ne sono arrivate a Palazzo Tettamanti entro il 31 gennaio, ultimo giorno utile per presentare in Municipio la domanda per ottenere il bonus, di entità diversa in base al nucleo famigliare, con cui fare fronte alle spese alimentari.

57 buoni spesa già erogati

“Gli uffici hanno già erogato i buoni spesa per 57 famiglie, iniziando a vagliare le domande mano a mano che venivano presentate, in modo da riuscire a rispondere subito alle esigenze più impellenti” puntualizza l’assessore al Welfare Franca Maggioni. Si parla di poco più di 20mila euro già erogati mentre altrettanti dovrebbero venire spesi in seguito all’accoglimento delle altre 63 domande pervenute e ora al vaglio degli uffici. “Avanzerà molto probabilmente una somma di denaro dei complessivi 80.700 euro messi a disposizione del nostro Comune. L’idea è quindi quella di promuovere, successivamente, un altro bando calibrando bene i requisiti di chi potrà partecipare”.

Nel 2020 293 richieste

Lo scorso anno, l’amministrazione comunale aveva già pubblicato un bando per l’erogazione dei buoni spesa sfruttando il contributo di solidarietà alimentare indirizzo ai Comuni attraverso la Protezione civile. Complice il periodo acuto di emergenza sanitaria, con il lockdown severo di marzo, le domande per i buoni spesa erano schizzate in alto raggiungendo la cifra di 293 richieste con uno stanziamento di 88.850 euro.