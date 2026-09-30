Merate, 16 coppie in gara al torneo di scopa con Pro Loco e Sineresi

Il torneo si è tenuto sabato scorso al centro sociale Teodolinda

L’iniziativa, diventata ormai una tradizione, è organizzata dalla Pro Loco insieme alla Cooperativa Sineresi

MERATE – Graziano e Marco hanno vinto il torneo di scopa d’assi organizzato sabato scorso al centro sociale regina Teodolinda.

Un appuntamento, quello promosso dalla Pro Loco in sinergia con Sineresi, diventato ormai una tradizione all’interno delle attività ricreative e aggregative della struttura che si affaccia su piazza don Minzoni.

Ben 16 le coppie che si sono sfidate all’ultima carta tra scope, sette belli, ori e napola in un crescendo di strategie, divertimento e commenti coloriti.

Per tutti è stato offerto un piccolo aperitivo prima di procedere con le premiazioni delle coppie vincitrici.

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