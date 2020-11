Merate, 24 nuovi positivi in pochi giorni. Panzeri: “Più controlli nei prossimi giorni”

I dati odierni confermano il trend negativo delle ultime settimane

Attivati dal Comune i servizi di vicinanza a chi è solo o privo di una rete di aiuto e ha bisogno di aiuto

MERATE – 24 nuovi positivi in pochi giorni. Non si arresta la crescita dell’epidemia da coronavirus, confermando il trend negativo delle ultime settimane. Il bollettino diffuso oggi, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri con i dati comunicati dalla Prefettura aggiornati al 7 novembre, vede il totale dei meratesi risultati positivi al Covid 19 balzato a 408 con un incremento di 30 nuovi contagi. Resta invariato il numero di deceduti, pari a 30, mentre sono in aumento i guariti (più 6). In aumento anche il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva, attualmente pari a 126, di cui 21 in età inferiore ai 20 anni.

Da parte dell’amministrazione comunale è stata ribadita la disponibilità a sostenere, attraverso i Servizi Sociali (contattabili direttamente al n. 039 5915342 – 348), tutti coloro che dovessero trovarsi in difficoltà perché soli o privi di una rete di sostegno e aiuto.

L’appello è osservare scrupolosamente le disposizioni previste e a limitare e uscite dalla propria abitazione solo ai casi di stretta necessità, naturalmente sempre indossando la mascherina: “Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio accentueranno i controlli sul rispetto delle vigenti normative”.

Si precisa nuovamente che l’accesso al “Punto tampone” avviene su prenotazione ed è

dedicato la mattina esclusivamente agli studenti ed al personale scolastico, mentre il

pomeriggio ai casi individuati dall’ASST, che ne gestisce le prenotazioni.

Da oggi, Lunedì 9 Novembre, l’accesso agli Uffici Comunali potrà avvenire solo previo

appuntamento telefonico o via mail, fatta eccezione per gli atti di nascita e di morte.

La Biblioteca Civica ha attivato da oggi per i residenti il servizio di consegna a

domicilio di libri, riviste e dvd.

Da domani, Martedì 10 Novembre e fino a nuove disposizioni, il mercato cittadino sarà

limitato ai soli generi alimentari e, pertanto, allocato nella sola Piazza Don Minzoni.