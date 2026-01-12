Merate, 55mila euro per dotazioni tecnologiche grazie al bando “Risorse in Comune”

L’avviso pubblico “Risorse in Comune” è promosso dal Dipartimento della funzione pubblica del Governo

MERATE – Un finanziamento di 55.783 euro da destinare alla sostituzione e all’acquisizione di nuove dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché al miglioramento degli spazi dell’ente. E’ quanto ha ottenuto il Comune di Merate, tra i vincitori dell’avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso e realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Consip SpA, Invitalia e Formez PA, nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU.

“Un contributo importante per l’ente per il continuo processo di rinnovamento

delle dotazioni per aumentare l’efficienza organizzativa, potenziare le infrastrutture informatiche e strumentali negli spazi comunali” sottolineano con orgoglio dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni.

Il bando, pubblicato dal dipartimento della funzione pubblica, era riservato ai Comuni con popolazione residente compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti (al 31 dicembre 2024), mettendo a disposizione 100milioni di euro per acquistare sul Catalogo MePA, tramite il portale Acquistinretepa, beni e servizi classificati nell’ambito di 9 categorie merceologiche già individuate, ricomprese nell’ambito di creare spazi che supportino la varietà di attività svolte quotidianamente negli uffici pubblici potenziare l’efficienza informatica per facilitare la comunicazione tra i membri dei team di lavoro e promuovere metodi innovativi di gestione delle informazioni nonché valorizzare il capitale umano supportando il miglioramento dell’esperienza lavorativa.

